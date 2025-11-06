Perú declara como persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

El Congreso de Perú declaró como persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos de su nación.

El Pleno del Congreso admitió a debate la Moción 19057, que declara persona non grata a la mandataria mexicana, por su actitud injerencista, la cual es una ofensa al sistema democrático nacional y al poco tiempo la aprobó.

¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

Perú rompe relaciones con México

El pasado 2 de noviembre el Gobierno de Perú rompió relaciones diplomáticas con México después de que este país otorgara asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez durante el Gobierno de Pedro Castillo.

El gobierno peruano dijo que México difundió una versión tendenciosa e ideologizada del presunto golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022 y aún en tiempos recientes, la presidenta Sheinbaum ha realizado expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político y que la expresidenta del Consejo también lo es.

¿Qué dijo México sobre la relación con Perú?

El Gobierno de México lamentó y rechazó la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país.

Señaló que México otorgó asilo diplomático a la exprimera ministra del Perú en pleno apego al derecho internacional, en particular a la Conversión sobre Asilo Diplomático de 1945.

La decisión de otorgar asilo diplomático a la Sra. Chávez fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio -dijo la SRE.

