Reacciones en el mundo por acuerdo de paz para el fin de la guerra en Gaza

Luego de que el presidente de los Estados Unidos (EUA) , Donald Trump diera a conocer que Hamás aceptó el acuerdo para el fin de la guerra en Gaza, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al Ansari señaló que su nación celebra la decisión tomada por los líderes de la zona.

El anuncio se da en el marco del segundo aniversario del conflicto armado entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza de territorio palestino, el cual inició el durante la noche del pasado 7 de octubre del 2023.

Trump reacciona a la respuesta de Hamás [VIDEO] Hamás aceptó el Acuerdo de Paz que propuso Donald Trump; el presidente de EUA pidió a Israel frenar los ataques en la Franja de Gaza.

¿Qué dijo Qatar sobre el acuerdo para un alto a la guerra en Gaza?

A través de un breve comunicado publicado en las diferentes plataformas del portavoz de Qatar, se señaló que la nación “saluda” el anuncio de Hamás sobre la aceptación del acuerdo cerrado con el presidente Donald Trump para el inicio del fin de la guerra en Gaza.

Por otro lado, apoyaron la solicitud de un alto al fuego inmediato en la zona para que se facilite la liberación de los rehenes israelíes y “ponerle fin al derramamiento de sangre de los palestinos en la Franja de Gaza.

El Estado de Qatar acoge con satisfacción el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del Presidente Trump y su disposición a liberar a todos los rehenes como parte del marco de intercambio delineado en el plan -se lee en el comunicado de las autoridades de Qatar.

Países de medio oriente que fueron clave para un acuerdo de alto al fuego en Gaza

Luego del anuncio emitido por los altos mandos de Hamás y el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump emitió un comunicado en el que agradeció a una serie de países de la zona que ayudaron a que se llegara a un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto.

A través de la red “Truth Social”, Trump agradeció abiertamente a las naciones de Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania por la mediación que llevaron a cabo para el fin del conflicto armado que estalló hace dos años.

¿Cómo fue el acuerdo propuesto por EUA?

De acuerdo con agencias y medios internacionales, si bien Hamás aceptó entrar “inmediatamente” en negociaciones para la liberación de rehenes israelíes, no se aceptaron tajantemente todas las condiciones de EUA.

Se señaló que, a grandes rasgos, el acuerdo es para la negociación del intercambio de rehenes entre las partes del conflicto, además de que el “desarmamento” que solicitó Israel se haría única y exclusivamente ante autoridades independientes de Palestina y no ante naciones internacionales como se había planteado en un inicio.

