Israel acepta propuesta de EUA para la paz en Gaza; el mundo reacciona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu presentaron en Washington un plan de 20 puntos para alcanzar la paz en Gaza. La propuesta, impulsada por la Casa Blanca, pretende frenar casi dos años de hostilidades en la Franja y sentar las bases para una reconstrucción humanitaria y política en la región.

De acuerdo con Trump, el gobierno israelí ya dio su visto bueno a la iniciativa, lo que abre la puerta a un proceso de diálogo sin precedentes. Sin embargo, analistas internacionales advierten que la ausencia de Hamas en las negociaciones y la complejidad de los puntos planteados podrían dificultar su implementación. El anuncio ha generado reacciones encontradas: mientras algunos líderes celebran la oportunidad de pacificación, otros piden cautela ante los retos logísticos y políticos que implicará.

Israel acepta propuesta de EUA para alcanzar la paz en Gaza

Durante la conferencia, Trump confirmó que Israel aceptó formalmente la propuesta estadounidense, un paso clave para iniciar los mecanismos de alto al fuego y liberación de rehenes. Según el mandatario, su gobierno y el de Netanyahu están “más que muy cerca” de sellar un acuerdo que ponga fin a los enfrentamientos armados y a la crisis humanitaria que afecta a millones de palestinos.

La aprobación de Tel Aviv es considerada fundamental, ya que sin el respaldo israelí no sería posible avanzar en las medidas de retiro militar ni en la entrada de ayuda internacional. No obstante, la postura de Hamas sigue siendo una incógnita, pues hasta ahora no ha manifestado su participación en las mesas de diálogo, lo que podría frenar el cumplimiento de los plazos establecidos en el plan.

En qué consiste el plan de 20 puntos para la paz entre Israel y Gaza

El documento presentado por la administración Trump contempla medidas militares, humanitarias y de reconstrucción económica. Entre las acciones inmediatas destacan el alto al fuego, el intercambio de rehenes retenidos por Hamás a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes y una retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Además, se propone el desarme de Hamás, el despliegue de una autoridad internacional transitoria que administre Gaza durante la transición y un ambicioso programa de reconstrucción de infraestructura, inversión extranjera y apoyo social para restablecer los servicios básicos. Estos puntos buscan garantizar no solo el cese de hostilidades, sino también un proceso sostenible de paz y desarrollo para la población civil.

Con la aceptación de Israel, el plan entra ahora en una fase decisiva: lograr el consenso de las facciones palestinas y de la comunidad internacional. La viabilidad de este acuerdo dependerá de la capacidad de los actores involucrados para cumplir cada uno de los compromisos y superar décadas de desconfianza y violencia en la región.

Así reaccionaron los líderes mundiales al acuerdo entre Trump e Israel

Tras la conferencia en conjunto del presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, líderes del mundo han comenzado a reaccionar. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se sumó al plan de paz de Trump para poner fin a la guerra entre Hamás e Israel y dijo que es prioritario que se liberen a los rehenes y se de acceso a la ayuda humanitaria.

España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU.



Hay que poner punto final a tanto sufrimiento.



Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 29, 2025

Por su parte, Keir Starmer, Primer Ministro de Reino Unido, celebró la iniciativa de Donald Trump para finalizar la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

The new US initiative to deliver an end to the war in Gaza is profoundly welcome. pic.twitter.com/N1UxkEHY1J — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 29, 2025

