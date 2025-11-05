¡Sir David Beckham! El rey Carlos III nombró caballero al ex capitán de la selección inglesa

David Beckham finalmente ostenta el título de caballero de Reino Unido. Luego de al menos una década en la mira, el Rey Caros III incluyó al ex capitán de la selección de futbol británica en la lista de honores de su cumpleaños.

Así, este martes 4 de noviembre, el monarca británico pasó la espada por los hombros del astro de la selección inglesa. Un momento muy esperado por la familia Beckham que desde hace varios años han sido muy cercanos a la familia real británica. Te contamos los detalles de este suceso.

¡Al fin! David Beckham incluido en la lista de honores del Rey Carlos III

David Beckham , quien fue la estrella de la selección inglesa, se convirtió en caballero de Reino Unido, un título que ha perseguido desde hace una década. El ex futbolista y esposo de la ex Spice Girl y diseñadora de modas, Victoria Beckham, ha estado dedicado a la filantropía con el objetivo de alcanzar el mayor reconocimiento que otorga la monarquía británica.

Este 4 de noviembre, el Rey Carlos III incluyó a David Beckham en la lista de honores, por lo que la familia Beckham acudió al Castillo de Windsor para la ceremonia. Siguiendo la tradición, el ex futbolista, de 50 años, se arrodilló ante Su Magestad, el Rey Carlos III, quien tocó sus hombros con la espada ceremonial y le otorgó el tratamiento de ‘Sir David Beckham’.

Para este gran momento, Victoria Beckham confeccionó un traje muy especial para su marido, que dejó muy sorprendido al monarca inglés. A la ceremonia también asistieron los hijos de la pareja y los padres del ex futbolista.

¿Qué se necesita para ser nombrado caballero en Inglaterra?

Para recibir este importante reconocimiento por parte del Rey Carlos III, David Beckham ha trabajado por décadas.Este honor se le otorgó por sus contribuciones al deporte y su trabajo en favor de la niñez.

Por más de 20 años, David Beckham ha trabajado con UNICEF, organización que lo propuso para el título junto con el British Fashion Council, debido a su labor humanitaria y su influencia en la moda británica. Además, ha apoyado a la monarquía británica a la obtención de donativos para distintas causas. Desde 2024, Beckham funge como embajador de la fundación del rey por lo que él y su esposa se han convertido en rostros habituales de las celebraciones en el Palacio de Buckingham.

Para recibir el título de caballero, David Beckham fue nominado desde hace 10 años; sin embargo, recibir el nombramiento no es cosa sencilla. El título de “Sir” se otorga en el Reino Unido a quienes han demostrado servicios excepcionales a la nación.

“Para ser honesto, un joven del East End de Londres, nacido en Leytonstone, y estar aquí en el Castillo de Windsor, siendo honrado por su majestad el rey, la institución más importante y respetada del mundo, es un momento muy especial”, reveló Beckham en entrevista.

Visiblemente emocionado, David Beckham reveló a la agencia de noticias británica PA Media: “Obviamente he tenido mucha suerte en mi carrera de haber ganado lo que he ganado y haber hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, el de caballero, supera cualquier cosa que jamás pensé que recibiría”.

