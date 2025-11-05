Nicolás Maduro asegura que es más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro nuevamente se convirtió en tema de conversación a nivel internacional, pero no por su política o sus estrategias para combatir la inseguridad en su país, sino tras declarar que "es más famoso que Taylor Swift" en Estados Unidos.

Durante su participación en una sesión plenaria, Nicolás Maduro dijo a los miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que los medios de comunicación estadounidenses se centran mucho en su figura como político, por lo que ahora se siente famoso a un nivel extraordinario, casi al nivel de la estrella de pop Taylor Swift.

"Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen, en Fox News, CNN y digo hasta dónde llegaste Nico, qué temen de mi, sino soy yo, es un pueblo en batalla bolivarina y chavista, dueño de su destino" .

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro dijo que actualmente es "más famoso" que Taylor Swift en Estados Unidos:



"Tengo ganas de grabar un disco para ver si entra un dinero para financiar más proyectos en los consejos comunales (...) Yo canto bien, tampoco canto tan mal", ironizó pic.twitter.com/VHjqqNGRry — El Cooperante (@El_Cooperante) November 5, 2025

Nicolás Maduro se compara con Taylor Swift, sino Bad Bunny y Karol G

Entre risas, el dictador dijo que pareces ser que no solo es más famoso que la cantante comprometida con el jugador de futbol americano Travis Kelce, sino también que Karol G, Bad Bunny y debido a ello, podría grabar un disco.

"Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G, soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive, para ver si entra una platica que servirá para financiar más proyectos de los consejos comunales con la venta del disco ¿Quién me ayuda?.. que me compongan las canciones, yo canto bien, no canto tan mal".

