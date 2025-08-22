ONU declara hambruna en Gaza y advierte consecuencias catastróficas

Más de medio millón de personas en Gaza están atrapadas en una hambruna devastadora, marcada por la inanición, la indigencia y muertes que podrían haberse evitado, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Organismos internacionales consideran que se trata de un crimen de guerra , además de que fue calificado como un desastre provocado por el ser humano, así como un fracaso moral de la humanidad.

Conflictos armados con Israel llevaron a Gaza a la hambruna

El último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) confirma la hambruna en Gaza. La crisis se extiende desde la gobernación de Gaza hacia Deir Al Balah y Khan Younis.

"Justo cuando parece que ya no hay palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se suma una más: “hambruna”.



Esto no es un misterio — es una catástrofe provocada por el ser humano, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma.



El Secretario General de la ONU, António Guterres , calificó la situación como “un desastre provocado por el hombre” y un “fracaso moral de la humanidad”. “No se trata solo de comida, sino del colapso deliberado de los sistemas de supervivencia”, dijo.

Guterres recordó que Israel , como potencia ocupante, tiene la obligación legal de garantizar alimentos y medicinas para la población civil.

Así sobrevivirá la población en Gaza si siguen los conflictos armados

Para finales de septiembre, más de 640 mil personas enfrentarán niveles catastróficos de inseguridad alimentaria (Fase 5 de la IPC). Otros mil 14 millones estarán en la Fase 4, así como 396 mil en la Fase 3.

El coordinador humanitario, Tom Fletcher, advirtió que los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción israelí. “Es una hambruna a pocos metros de la comida, en una tierra fértil”, se pudo leer en un comunicado de la ONU.

El conflicto afecta especialmente a niños, ancianos y personas con discapacidad, muchos de los cuales no podrían ser evacuados si empeora la ofensiva militar.

Las infancias, las más afectadas por la hambruna en Gaza

La desnutrición infantil crece a un ritmo alarmante. Solo en julio, más de 12 mil niños fueron diagnosticados con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta registrada en Gaza, seis veces más que a principios de año.

Y es que cerca del 98% de las tierras agrícolas están dañadas o inaccesibles y nueve de cada diez personas han sido desplazadas. La escasez de alimentos y la desnutrición podrían empeorar si no se permite la entrada de ayuda humanitaria a gran escala.

ONU calificó la hambruna como un crimen de guerra

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la situación como crimen de guerra. Por su parte, Philippe Lazzarini, de la UNRWA , aseguró que la hambruna es intencional y provocada por el gobierno israelí, debido a las restricciones de alimentos y suministros básicos.

Las agencias humanitarias piden un alto al fuego inmediato y acceso sin obstáculos para permitir la ayuda. De lo contrario, advierten, Gaza enfrentará la crisis humanitaria más grave del Medio Oriente en décadas.

