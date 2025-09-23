¿Israel no va al Mundial? Expertos de la ONU piden a la FIFA suspenderlo de las competiciones

Durante una asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expertos pidieron a la FIFA y a la UEFA suspender a Israel de las competencias internacionales, pidiendo el mismo trato que se le dio a Rusia cuando comenzó la guerra contra Ucrania.

En cuanto al caso de Israel, los expertos de la ONU aseguran que el país ha llevado a cabo un genocidio del pueblo de Palestina en Medio Oriente, en un conflicto que comenzó desde el 7 de octubre del 2023, pero que la FIFA ha ignorado hasta el momento.

ONU pide suspender a Israel de las competiciones de FIFA

La Comisión de Investigación de las Naciones Unidas determinó que el ejército israelí está cometiendo un genocidio en Palestina; lo que comenzó como una guerra contra Hamás se ha extendido en actos inhumanos contra población civil que no tenía nada que ver en el conflicto.

“Los organismos deportivos no deben ignorar las graves violaciones de derechos humanos , especialmente cuando sus plataformas se utilizan para normalizar las injusticias”, dijeron.

Para ser claros, en su ponencia también declararon: “Los equipos nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidos, como ha sucedio en el pasado”.

Israel se podría quedar sin Mundial en 2026

En caso de que FIFA y UEFA acepten la solicitud de la ONU, la selección de Israel, así como todos sus clubes de futbol, quedarán inhabilitados de todas las competencias oficiales, incluyendo la Copa del Mundo del 2026, la Eurocopa, la UEFA Champions League, la Europa League y la Conference League.

Actualmente, Israel se encuentra jugando las eliminatorias de la UEFA para acceder al Mundial de 2026 . Están en el tercer lugar del Grupo I, con posibilidad de avanzar a un repechaje como segundo lugar del grupo si ganan sus próximos partidos.

En caso de que la selección sea suspendida, automaticámente quedaría fuera del Mundial y su lugar en las eliminatorias sería ocupado por la selección subsecuente para jugar el repechaje.

Rusia ya fue suspendida por la FIFA de las competiciones

La suspensión que la ONU pide para Israel es una que ya ocurrió con Rusia desde el 2022, por lo que su selección se quedó fuera de la Copa del Mundo de aquel año y tampoco participará en el Mundial del 2026.

De igual manera, todos los clubes de Rusia, aunque algunos eran habituales, se encuentran fuera de la UEFA Champions League y las demás competencias europeas.

