Tragedia en Brasil: Accidente de autobús deja 17 muertos y 20 heridos

El accidente de autobús en Brasil ocurrido la noche del viernes en la carretera BR-423, entre Paranatama y Saloá, dejó un saldo de 17 personas fallecidas y cerca de 20 heridas. El vehículo, que transportaba a unos 40 pasajeros provenientes de Bahía, regresaba de un viaje de compras en Santa Cruz do Capibaribe cuando perdió el control, chocó contra una formación rocosa y terminó volcado.

Las autoridades de Pernambuco señalaron que un fallo en el sistema de frenos pudo haber causado el siniestro. El conductor, que resultó ileso, dio negativo en la prueba de alcoholemia. El caso reavivó el debate sobre la seguridad del transporte público en las rutas interestatales del país.

Quinze pessoas morreram durante acidente, na noite de sexta, envolvendo um ônibus que saiu de Brumado com destino a Santa Cruz de Capibaribe, em Pernambuco. O coletivo faltou freio, bateu em uma rocha e, de seguida, tombou. O governador Jerônimo Rodrigues disse que mobilizou… pic.twitter.com/BXKKqbFlXh — Jean Mendes (@ojeanmendesc) October 18, 2025

Víctimas y atención médica inmediata

Entre las víctimas se cuentan 11 mujeres, cuatro hombres y una persona aún sin identificar. Los cuerpos fueron trasladados a institutos forenses en Caruaru y Recife para su identificación. La Secretaría de Defensa Social de Pernambuco trabaja junto a las autoridades de Bahía para devolver los restos a sus familias con precisión y respeto.

Los heridos, atendidos principalmente en el Hospital Regional Dom Moura de Garanhuns, permanecen bajo observación. Dos pacientes siguen en estado crítico, mientras que otros presentan lesiones moderadas. Equipos de emergencia regionales y voluntarios colaboraron en la atención inicial, demostrando una rápida respuesta coordinada.

Respuesta de emergencia y cierre de la carretera

Cinco brigadas de bomberos, unidades del SAMU y agentes de la Policía Rodoviaria Federal participaron en el rescate, que se extendió hasta la madrugada del sábado. La carretera BR-423 fue bloqueada por completo hasta las 4:00 a.m., para facilitar el retiro de víctimas y escombros.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron el autobús volcado y pasajeros siendo auxiliados. Autoridades destacaron que el uso irregular de cinturones de seguridad agravó las consecuencias, recordando que su uso es obligatorio en todos los asientos de transporte turístico desde 2010.

Reacciones oficiales y apoyo entre estados

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su pesar por la tragedia y extendió condolencias a las familias.

Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e… — Lula (@LulaOficial) October 18, 2025

Con profunda tristeza me enteré del grave accidente… que se cobró la vida de al menos 17 personas, -señaló el mandatario.

Desde Bahía, el gobernador Jerônimo Rodrigues activó apoyo logístico y técnico para la identificación de víctimas, mientras que la gobernadora Raquel Lyra monitoreó la situación desde el extranjero. La cooperación entre estados refleja un compromiso con la solidaridad interregional y la seguridad vial.

Investigación y responsabilidades de la empresa

La Policía Civil de Pernambuco investiga si el siniestro fue producto de negligencia mecánica o de mantenimiento insuficiente. El jefe regional de la PRF, Luciano Holanda, confirmó que el fallo en los frenos es la hipótesis principal.

La empresa BF Turismo, propietaria del autobús y con licencia vigente ante la ANTT, envió representantes a Pernambuco para asistir a los afectados. No obstante, enfrenta una revisión administrativa por parte de las autoridades, que buscan determinar si cumplía con las revisiones técnicas exigidas por ley.

