Naasón Joaquín García construyó un imperio criminal a través de La Luz del Mundo; los delitos que se le acusan

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Naasón Joaquín García y otros miembros de La Luz del Mundo utilizaron su posición y recursos para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres. A través de su influencia religiosa y poder financiero coaccionaron a las víctimas para que no dijeran nada sobre los abusos que habían sufrido.

¿De qué está acusado Naasón Joaquín García?

De acuerdo con la investigación y gracias a las denuncias de las víctimas se pudo determinar que Naasón y sus cómplices construyeron un imperio criminal basado en el abuso sexual de mujeres y niños.

La Luz Del Mundo se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y las transacciones financieras ilegales y destruía pruebas para evadir que fueran investigados y detenidos.

Naasón dirigía un círculo cercano de cómplices que facilitaban el abuso sexual contra adolescentes y mujeres y ordenaba que reprodujeran imágenes y videos para su propia gratificación sexual.

Lista de integrantes de La Luz del Mundo acusados de diversos cargos

Conspiración de crimen organizado



Naasón Joaquín García

Rosa Sosa

Azalia Rangel García

Eva García de Joaquín

Joram Núñez Joaquín

Silem García Peña

Conspiración de tráfico sexual



Naasón Joaquín García

Rosa Sosa

Azalia Rangel García

Eva García de Joaquín

Trata sexual mediante el uso de fuerza, fraude y coacción/Inducción para viajar y participar en actividades sexuales ilegales/Conspiración para explotar sexualmente a menores/Conspiración de explotación infantil



Naasón Joaquín García

Azalia Rangel García

¿Qué es La Luz del Mundo?

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 bajo la promesa de la “eterna salvación”, ha incorporado a 5 millones de fieles en 58 países diferentes bajo un ambiente de secretismo en el que debían sentirse bendecidos por pasar tiempo con “El Emisario de Dios” y no contar nada sobre las violaciones, uso de drogas, coacción a menores para participar en orgías y practicar el sadomasoquismo.

¿Quién es Naasón Joaquín García?

Naasón Joaquín García es nieto del mexicano Eusebio Joaquín González e hijo de Samuel Joaquín quien falleció en 2014.

Se casó con Alma Zamora y tuvieron 3 hijos. Fue ministro del grupo en Santa Ana, California, y anteriormente sirvió como ministro para otras congregaciones en California y Arizona. Fue detenido el 4 de junio de 2019.

