Desmantelan laboratorio de drogas en Polonia; detienen a dos mexicanos ligados al Cártel de Sinaloa

La Oficina Central de Investigación de la Policía (CBŚP, por sus siglas en polaco) informó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en el condado de Świecie, en la región de Cuyavia y Pomerania, al norte de Polonia.

En el sitio fueron arrestados tres hombres, entre ellos un ciudadano polaco y dos mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Polonia, los extranjeros estaban directamente encargados de supervisar el proceso de producción y mantenían vínculos con uno de los cárteles más grandes de Norteamérica, presumiblemente el Cártel de Sinaloa .

Kilkaset litrów płynnej metamfetaminy i półproduktów oraz kilka ton chemikaliów służących do wytwarzania metamfetaminy - to efekt akcji @CBSPolicji, pod nadzorem szczecińskiej @PK_GOV_PL, we współpracy z kontrterrorystami z BOA i SPKP w Bydgoszczy, przeprowadzonej w powiecie… pic.twitter.com/wrq1P9xOvI — Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) September 5, 2025

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la Sección de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía en Szczecin, donde enfrentan cargos por participación en grupo delictivo organizado y producción de drogas en cantidades significativas.

Detención se llevó a cabo el 3 de septiembre

La acción, realizada el pasado miércoles 3 de septiembre, contó con el apoyo de unidades antiterroristas de la BOA y de la Policía Estatal (SPKP) de Bydgoszcz.

Durante la redada se incautaron más de 300 litros de metanfetamina líquida y cerca de tres toneladas de sustancias químicas empleadas en su producción. Entre los insumos decomisados se encontraba BMK, un precursor clave en la fabricación de la droga sintética.

Droga incautada es valuada en millones

Según el dictamen preliminar de especialistas fisicoquímicos y toxicológicos, los químicos asegurados habrían permitido la elaboración de al menos 330 kilogramos de metanfetamina terminada, con un valor en el mercado negro estimado en seis millones de zlotys, equivalentes a más de 30 millones de pesos mexicanos —al tipo de cambio del sábado 6 de septiembre—.

La CBŚP señaló que se trataba de un laboratorio profesional y a gran escala, equipado con infraestructura destinada a la producción masiva de estupefacientes, lo que, según las autoridades, confirma la participación de redes del crimen organizado internacional.

¿Por qué se les vincula con el Cártel de Sinaloa?

Aunque las autoridades polacas no han confirmado oficialmente a qué organización criminal pertenecen los detenidos, fuentes extraoficiales señalan que se trataría de un brazo operativo del Cártel de Sinaloa , uno de los grupos más poderosos y con mayor presencia internacional.

Este caso evidencia la expansión de las operaciones del narcotráfico mexicano en Europa del Este, una región que en los últimos años se ha convertido en punto estratégico para la producción y distribución de drogas sintéticas hacia el continente.

