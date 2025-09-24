Tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas deja víctimas

Este miércoles se registró un tiroteo en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, que dejó una persona muerta y dos heridos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el atacante abrió fuego contra una camioneta perteneciente a otra agencia federal, no del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que trasladaba detenidos a la instalación del ICE.

¿Cómo fue el tiroteo en instalaciones del ICE?

El director del FBI, Kash Patel, informó que el ataque ocurrió antes de las 7:00 de la mañana cuando u hombre disparó varias ocasiones matando a una personas e hiriendo a varias más antes de suicidarse.

Señaló que al lugar llegaron elementos del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para trabajar junto al Departamento de la Policía de Dallas y las autoridades estatales.