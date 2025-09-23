México denuncia ante la ONU el genocidio en Gaza

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado públicamente la crisis humanitaria en Gaza como un “genocidio”.

Durante su gira por el sur del país, reiteró que México apoya la paz y la autodeterminación de los pueblos , además urgió al cese de la violencia.

, además urgió al cese de la violencia. México ha expresado su apoyo a la creación de dos Estados soberanos : Israel y Palestina.

: Israel y Palestina. México ha instado a las naciones del mundo a lograr una resolución conjunta en la Asamblea General de la ONU para poner fin a la guerra en Gaza.

de la ONU para poner fin a la guerra en Gaza. México ha sido el primer país en reconocer formalmente a una embajadora palestina .

. Además de sus declaraciones políticas, México ha considerado la posibilidad de brindar asilo a niños palestinos.

