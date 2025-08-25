Fiscal General de EUA detalla culpabilidad de “El Mayo” Zambada tras audiencia

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ofrece una conferencia de prensa en donde detalla la culpabilidad del exnarcotraficante, Ismael “El Mayo” Zambada .

El confundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de 2 de 24 cargos en la audiencia encabezada por el juez Brian Cogan. En sus declaraciones, el capo pidió perdón por “el costo humano” de la violencia que ordenó durante muchos años.

¿Qué dijo el abogado de “El Mayo” Zambada?

Frank Pérez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, rechazó que su cliente tenga un acuerdo de cooperación con las autoridades de Estados Unidos después de que se declarara culpable de dos cargos.

