Museo del Louvre reabre tras robo de joyas de Napoleón, piden mayor seguridad

Este miércoles 22 de octubre, el Museo del Louvre volvió a abrir sus puertas después de cerrar de emergencia a causa del robo de algunas joyas de la colección Napoleón y la Emperatriz Josefina.

El pasado 19 de octubre, un robo de las joyas de la etapa imperial de Napoleón se efectuó en tan solo siete minutos por parte de cuatro personas, lo que hizo que se cuestionaran mucho las medidas de seguridad de este museo, uno de los más importantes del mundo y que alberga obras de arte que sin “invaluables”.

Macron pide mayor seguridad en el Museo del Louvre

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió la mejora de medidas de seguridad en el museo y solicitó que una aceleración de la vigilancia para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Avanzan investigaciones del robo

El museo abrió todas sus salas con excepción de la Galería de Apolo, lugar que albergaba las joyas de Napoleón. El lugar sigue siendo vigilado por personal de seguridad y se hacen las investigaciones para saber con mayor precisión cómo fue que se cometió el robo.

