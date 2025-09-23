Trump da giro radical y afirma que Ucrania “está en condiciones” de ganarle la guerra a Rusia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió este martes al dar un giro inesperado en su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania . El mandatario afirmó que Kiev, con el apoyo de la Unión Europea (UE), está en condiciones de ganar el conflicto y recuperar los territorios ocupados.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio (...) y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social tras reunirse con el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Nueva York.

Con este mensaje, Trump pareció tirar la toalla en las negociaciones con Zelensky y el presidente ruso, Vladímir Putin, con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

El republicano apuntó que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”.

Rusia sentirá las consecuencias de la guerra

Aunque Trump dijo que les desea “lo mejor a ambos países”, agregó que Estados Unidos seguirá “suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas”.

El mandatario llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, lo que hacer ver al Kremlin como “un tigre de papel”. Agregó que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán “la verdadera naturaleza de esta guerra”, incluida “la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen”, porque Moscú gasta “la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania”.

