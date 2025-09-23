Trump asegura que el paracetamol podría ser causante del autismo

Trump y Robert F. Kennedy Jr. aseguraron que el consumo de Tylenol (paracetamol, el nombre más popular del medicamento) en el embarazo podría estar vinculado con el autismo infantil.

Estudios recientes no han demostrado relación causal entre el acetaminofén y trastornos del neurodesarrollo , aunque existen investigaciones que exploran posibles vínculos.

, aunque existen investigaciones que exploran posibles vínculos. La agencia estadounidense revisará las etiquetas de Tylenol , pero aclaró que no hay evidencia concluyente y que el medicamento sigue siendo seguro bajo supervisión médica.

, pero aclaró que no hay evidencia concluyente y que el medicamento sigue siendo seguro bajo supervisión médica. Expertos como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos calificaron las declaraciones de “irresponsables” y “dañinas” .

. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría rechazó los dichos, insistió en que las vacunas no causan autismo y pidió centrar los recursos en investigación seria y atención a pacientes.

