Recapturan a “Brother Wang”, capo chino del fentanilo que escapó en México

Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, capo de origen chino que se fugó de un arresto domiciliario en Ciudad de México, fue detenido por las autoridades de Cuba.

“Brother Wang” está implicado en el abastecimiento de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Capo chino se fuga de México

El capo fue detenido en octubre de 2024, pero se fugó de su arresto domiciliario el 11 de julio de 2025 en Ciudad de México, durante su proceso de extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de ese entonces, se escapó de un inmueble de la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan, a través de un túnel, a pesar de estar vigilado por elementos de la Guardia Nacional .

