“El Cuini” negocia acuerdo de culpabilidad en juicio de EUA; aplazan audiencia

Abigael González Valencia, conocido como El Cuini y líder de Los Cuinis, está en negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad en su juicio en Estados Unidos.

La audiencia que se tenía prevista para el viernes 24 de octubre fue aplazada tres meses, mientras su defensa y los fiscales discuten los términos de la posible rendición.

Primeros pasos hacia un pacto legal

El mexicano compareció por primera vez ante la jueza Beryl A. Howell el 26 de agosto y, desde entonces, se ha analizado la extensa evidencia presentada por el gobierno estadounidense.

La defensa y la fiscalía han revisado documentos y pruebas que vinculan a González Valencia con operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, con el objetivo de alcanzar una resolución antes de que se realice un juicio formal.

En la carta conjunta presentada el 22 de octubre, las partes destacaron la necesidad de tiempo adicional para concluir las negociaciones relacionadas con un acuerdo de culpabilidad.

Nueva fecha de audiencia

La defensa de El Cuini , encabezada por Robert Feitl, y los fiscales Margaret Moeser y Kaitlin Sahni, solicitaron que la próxima comparecencia se programe para el 22 de enero de 2026 o en una fecha cercana.

Esto permitirá continuar con las discusiones sobre los cargos y las posibles sanciones, evitando que el caso avance inmediatamente a juicio.

Acusaciones contra “El Cuini”

Abigael González Valencia enfrenta tres cargos principales: tráfico de cocaína y metanfetamina, participación en crimen organizado y uso de armas de fuego. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.

Aunque no enfrenta acusaciones formales por lavado de dinero, se le atribuye haber creado una compleja red financiera que blanqueó millones de dólares que fortaleció al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Papel estratégico en el CJNG

De acuerdo a investigaciones, el detenido no solo financió operaciones de narcotráfico, sino que también ayudó a consolidar al CJNG como la organización criminal más poderosa de México.

Su relación familiar con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho , ha sido clave para la expansión y control territorial del grupo en el país y en el tráfico hacia Estados Unidos.

