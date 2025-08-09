Desmantelan laboratorio y aseguran 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas y Guerrero

En una nueva acción en conjunto por varias instituciones del Gobierno de México el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que se logró desmantelar un laboratorio de droga sintética, así como asegurar varias toneladas de metanfetamina en Chiapas y Guerrero.

A través de un comunicado oficial emitido por las autoridades de nuestro país, se informó que en acciones separadas se lograron asegurar camiones de carga, tambos y contenedores, armas de fuego y demás.

Desmantelan un laboratorio de droga en México y aseguran toneladas de metanfetamina [VIDEO] El titular de la SSPC informó que en una acción en conjunto entre Defensa, Semar, FGR y GN, se logró desmantelar un laboratorio más de metanfetamina.

Desmantelan laboratorio de metanfetamina en México

De acuerdo con el comunicado emitido por la misma SSPC, en el operativo para el aseguramiento del laboratorio y dosis de metanfetamina, participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Se informó que tras un cateo se logró inhabilitar un laboratorio clandestino de esta droga sintética, así como cuatro toneladas de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de estos narcóticos.

Aseguran 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas y Guerrero

Por otro lado, se informó que en el estado de Chiapas también se aseguraron 2.5 toneladas de metanfetamina , así como tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones de carga.

Entre los materiales asegurados, está lo siguiente:

2 mil 500 kilos de metanfetamina

Un arma de fuego

Cuatro camiones de carga

Más de 300 tambos y contenedores con sustancias químicas

Recipientes y artefactos metálicos

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

También se aseguró una bodega con…

¿Cuántos laboratorios de droga han desmantelado en México en 2025?

Vale la pena mencionar que en lo que va de este 2025, las autoridades de seguridad de nuestro país han logrado desmantelar más de 50 laboratorios de fabricación de droga, además, de que se han asegurado más de 400 toneladas de narcóticos en varios estados del país.

