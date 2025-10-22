inklusion.png Sitio accesible
Israel pide a Canadá no detener a Benjamin Netanyahu

Israel pide a Canadá retirar promesa de arrestar a Netanyahu por la orden de la CPI; critica reconocimiento canadiense del Estado palestino.

Israel pidió a Canadá que retire la promesa de arrestar a Benjamin Netanyahu tras la orden de la Corte Penal Internacional (CPI) si visitaba el país.

  • Mark Carney confirmó que cumpliría el compromiso de su predecesor Justin Trudeau.
  • Israel considera a Netanyahu como líder del único Estado judío y democrático del Medio Oriente.
  • La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza; Israel rechaza su jurisdicción.
  • Israel criticó la decisión de Canadá de reconocer al Estado palestino, calificándola como un “premio al terrorismo”.

