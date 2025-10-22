Israel pide a Canadá no detener a Benjamin Netanyahu

Israel pidió a Canadá que retire la promesa de arrestar a Benjamin Netanyahu tras la orden de la Corte Penal Internacional (CPI) si visitaba el país.

Mark Carney confirmó que cumpliría el compromiso de su predecesor Justin Trudeau.

de su predecesor Justin Trudeau. Israel considera a Netanyahu como líder del único Estado judío y democrático del Medio Oriente.

y democrático del Medio Oriente. La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza; Israel rechaza su jurisdicción.

por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza; Israel rechaza su jurisdicción. Israel criticó la decisión de Canadá de reconocer al Estado palestino, calificándola como un “premio al terrorismo”.

