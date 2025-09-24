Mexicanos estrangulan a agente fronteriza en Houston y son detenidos por las autoridades de EUA

Dos ciudadanos mexicanos fueron arrestados en Houston, Estados Unidos (EUA), luego de presuntamente estrangular a una agente de la Patrulla Fronteriza dentro de su carro durante un intento de escape.

La Fiscalía del Distrito Sur de Texas informó que los acusados, identificados como Juan Carmen Padrón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23, se encuentran bajo custodia federal y deberán comparecer ante un juez este miércoles.

El caso generó atención internacional debido a la gravedad de los cargos y al contexto migratorio en el que ocurrió.

De acuerdo con la denuncia penal, los hechos ocurrieron el 22 de septiembre cuando los detenidos eran trasladados a un centro de detención. Durante el trayecto, uno de ellos se abalanzó sobre la agente y la estranguló con el brazo, mientras que el otro intentó huir con sus pertenencias.

La agente logró pedir ayuda y ambos hombres fueron recapturados poco después. Ahora enfrentan cargos por agresión y obstrucción a un oficial federal, con penas de hasta 20 años de prisión.

Cargos enfrentan los dos mexicanos arrestados en Houston

Los fiscales federales detallaron que Padrón Méndez y Padrón Barrón están acusados de agredir, resistir y obstruir a una agente federal, penado con hasta 20 años de prisión y multas de 250 mil dólares. A ello se suma el cargo de escape de custodia, que podría agregar un año más de cárcel y otra multa de hasta 100 mil dólares.

La gravedad de las acusaciones no solo radica en la agresión física, sino también en el riesgo que la agente reportó haber sentido por su vida. El fiscal Nicholas J. Ganjei advirtió que cualquier ataque a un funcionario federal será procesado con la máxima severidad de la ley.

¿Quiénes son los acusados del ataque a la Patrulla Fronteriza?

Identificados como Juan Carmen Padrón Méndez y su acompañante Juan Carlos Padrón Barrón; ambos se encontraban ilegalmente en EUA y ya habían sido arrestados con esposas plásticas cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades señalaron que durante su intento de escape mostraron una conducta violenta y planificada. Tras su captura, se confirmó que ninguno contaba con un estatus migratorio legal. Su proceso judicial servirá para determinar si además de la condena penal enfrentarán deportación.

¿Cómo fue recapturado el par de mexicanos detenidos en EUA?

Después de que la agente lograra liberarse y pedir ayuda, un operativo conjunto del FBI, ICE y la Oficina de Alguaciles de EUA permitió ubicar rápidamente a los dos sospechosos. La persecución incluyó a las policías locales de Houston, Conroe y Pasadena, así como al Sheriff del Condado de Montgomery.

El arresto se enmarca dentro de la Operación “Recuperemos América”, un programa federal que busca endurecer las acciones contra la inmigración ilegal y los delitos violentos cometidos por extranjeros.