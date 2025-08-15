Marina asegura 12.8 toneladas de metanfetamina y equipo especializado en Nayarit

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizó y neutralizó un laboratorio clandestino de gran escala en el municipio de San Blas, Nayarit.

Durante recorridos terrestres en el poblado de Boca del Asadero, efectivos de la Armada de México aseguraron aproximadamente 12 mil 850 kilos de metanfetamina, así como 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores sólidos y equipo especializado para la producción masiva de droga.

Golpe millonario al crimen organizado en Nayarit

De acuerdo al comunicado de prensa , el decomiso representa una afectación económica estimada en tres mil 481 millones 502 mil 208 pesos a los grupos delictivos, además de impedir la elaboración de 320 millones de dosis de metanfetamina que no llegarán a las calles.

Entre el material incautado se encuentran 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras y 22 centrifugadoras, herramientas clave para la producción industrial del narcótico.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.

Golpe contra el narco en Sinaloa

Este aseguramiento se suma a los operativos realizados el 24 de julio en Culiacán, Sinaloa , donde la Semar, en coordinación con otras fuerzas federales, desmanteló dos narcolaboratorios en el ejido de Loma y Tecomate.

En aquella ocasión se aseguraron casi cinco toneladas de metanfetamina, más de tres mil litros de químicos, múltiples reactores y destiladoras, con un impacto económico de más de mil 321 millones de pesos para la organización criminal.

Semar destaca lucha contra el narco

La Semar destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para reducir la capacidad operativa del crimen organizado, especialmente en estados identificados como centros de producción de drogas sintéticas.

En años recientes, Nayarit y Sinaloa han sido puntos estratégicos para laboratorios clandestinos vinculados al Cártel de Sinaloa debido a su ubicación geográfica y facilidad para el trasiego de precursores químicos provenientes de Asia.

Con este operativo, las autoridades subrayan que se prioriza proteger la salud de la población y prevenir que drogas de alto impacto lleguen a jóvenes y comunidades vulnerables.

