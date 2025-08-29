Israel declara Gaza como “zona de combate peligrosa"; recrudecerá la guerra

Este viernes 29 de agosto, el Ejército de Defensa de Israel (IDF) declaró oficialmente la ciudad de Gaza como una “ zona de combate peligrosa ”, suspendiendo las pausas tácticas que anteriormente permitían la entrada de ayuda humanitaria.

Esta decisión marca un paso hacia una ofensiva militar total en la principal urbe de la Franja, donde residen cerca de un millón de personas. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las implicaciones humanitarias de esta medida.

¿Por qué Israel declaró a Gaza como zona de combate peligrosa?

La declaración de zona de combate coincide con el inicio de las “fases iniciales” de una ofensiva planificada por el ejército israelí.

Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichay Adraee, los ataques se intensificarán hasta recuperar a todos los rehenes y desmantelar a Hamás en la ciudad.

Aumentan a más de 63 mil los muertos en la Franja de Gaza

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de muertos en la región ha superado los 63 mil, con 59 muertes reportadas en las últimas 24 horas.

Además, se han registrado al menos 322 muertes relacionadas con la desnutrición, incluyendo 121 niños. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y grupos de ayuda han expresado su alarma por la situación, calificando la crisis como una emergencia humanitaria de gran escala.

Israel anunció la recuperación de dos cuerpos; pertenecían a rehenes

En el ámbito de los rehenes, Israel anunció la recuperación de los cuerpos de dos personas secuestradas durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Uno de los cuerpos fue identificado como el de Ilan Weiss, quien fue asesinado en el kibutz Be’eri.

Actualmente, se estima que al menos 48 rehenes permanecen en Gaza, de los cuales 20 podrían estar vivos. El gobierno israelí ha reiterado su compromiso de recuperar a todos los cautivos, vivos o muertos.

ONU condena aumento de la ofensiva de Israel en Gaza

La decisión de Israel ha provocado condenas internacionales; por ejemplo, la ONU ha advertido que la intensificación de los combates podría forzar el desplazamiento de hasta un millón de personas en Gaza.

Además, organizaciones humanitarias han señalado que las condiciones de vida en la ciudad se están deteriorando rápidamente, con escasez de alimentos, atención médica y refugio.

¿Qué pasará con la ayuda humanitaria en Gaza?

Esta estrategia ha sido criticada por organismos internacionales, que advierten sobre el riesgo de una catástrofe humanitaria mayor.

A pesar de las advertencias, grupos de ayuda y una iglesia que alberga a la población han decidido quedarse en Ciudad de Gaza, negándose a abandonar a los hambrientos y desplazados. Estas organizaciones continúan brindando asistencia en medio de la creciente violencia y las dificultades logísticas.

La situación en Gaza sigue siendo crítica, con un aumento de las tensiones y una creciente preocupación por las consecuencias humanitarias de la ofensiva israelí.

