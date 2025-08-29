El riesgo que advierte la ONU sobre el crimen organizado en el Mundial 2026 de la FIFA

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que el Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá corre un latente peligro por posibles amaños de partidos y apuestas ilegales, lo cual incluso podría estar controlado por el crimen organizado.

Fue la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) quien señaló que el torneo más importante de la FIFA puede verse afectado por estas prácticas, las cuales suelen ser explotadas por grupos de crimen organizado.

ONU advierte por amaño de partidos y apuestas ilegales durante Mundial 2026

El coordinador del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y Delitos Económicos de la misma UNODC, declaró que el riesgo por amaño de partidos en la próxima Copa del Mundo “está ahí”, por lo cual se deben tomar acciones para evitarlo.

El departamento de las Naciones Unidas señaló que el Mundial 2026 representa una importante oportunidad para reforzar las medidas contra estas prácticas, tanto para la prevención como para la investigación y erradicación.

¿Cuál es el riesgo por amaño de partidos en el Mundial 2026?

Pese a lo antes señalado es importante mencionar que Ronan O’Laoire, coordinador del programa de la UNODC antes mencionado, dio a conocer que las probabilidades de que se den amaños de partidos en el próximo mundial son muy bajos, sin embargo se deben tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar estas prácticas que podrían ser impulsados por el crimen organizado.

Una de las amenazas para el deporte es el amaño de partidos. La amenaza de amaño de partidos en la Copa del Mundo 2026 es muy baja, pero el impacto sería enorme, entonces queremos tener todo en orden para poder mitigar ese riesgo. Es un riesgo muy bajo, pero está ahí, así que debemos hacer algo al respecto -declaró el miembro de la UNODC.

ONU y FIFA toman medidas contra apuestas ilegales en la Copa del Mundo

Pese a lo antes mencionado es importante señalar que el Secretario General y Director Jurídico de la Federación Mexicana de Futbol ( FMF ), Íñigo Riestra, mencionó que todavía no hay una iniciativa presentada.

Sin embargo, destacó que se está trabajando en la capacitación con futbolistas, clubes y miembros directos del futbol en el país para contrarrestar los amaños y apuestas ilegales durante el torneo de la FIFA.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en México?

Vale la pena mencionar que el Mundial de la FIFA dará inicio el próximo 11 de junio de 2026, esto con un partido aún por definir que se disputará en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México.

