ICE ofrece millonaria recompensa por Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar; hijo de “El Chapo”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ofrece una millonaria recompensa para quien proporcione información que conduzca al arresto de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

EUA ofrece millonaria recompensa por hijo de “El Chapo”

Mediante redes sociales, el ICE dio a conocer que ofrece 10 millones de dólares por información para dar con el paradero del hijo de “El Chapo”. Pusieron a disposición el número teléfono 520-335-7315 para que cualquier ciudadano pueda brindar datos sobre su paradero.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

¿Quién es Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar?

Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar es hijo de “El Chapo” y María Alejandrina Salazar Hernández, primera esposa del capo. Es buscado por el gobierno de Estados Unidos por ser líder de una banda criminal.

Tanto Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar como Iván Archivaldo son conocidos como “Los Chapitos”, una de las fracciones del Cártel de Sinaloa.

Ambos tomaron el control del cártel tras la captura de su papá y se les atribuyen ocho cargos graves entre los que destacan conspiración y participación activa en la red delictiva.

Árbol familiar de “El Chapo” Guzmán

Joaquín “El Chapo” Guzmán tuvo tres parejas, María Alejandrina Salazar con quien tuvo 4 hijos:

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Alejandrina Giselle Guzmán Salazar

César Guzmán Salazar

Con Griselda López tuvo otros cuatro hijos:

Joaquín Guzmán López

Ovidio Guzmán López

Edgar Guzmán López

Griselda Guzmán López

Finalmente con Emma Coronel tuvo dos hijas:

Emali Guadalupe Guzmán Coronel

María Joaquina Guzmán Coronel

Tras la detención de Joaquín Guzmán Loera, varios de sus hijos formaron “Los Chapitos” uno de los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas sintéticas y otras economías delictivas al norte y oeste de México.

Actualmente, Ovidio y Joaquín Guzmán están presos en Estados Unidos y han aceptado negociar con las autoridades.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.