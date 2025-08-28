¿Aparece la CDMX? Conoce las 10 ciudades con más cámaras de vigilancia en todo el mundo

Las cámaras de vigilancia deben de ser colocadas en zonas estratégicas para que puedan monitorear todo lo que sucede durante el día y la noche. Son muy importantes y es por eso que Washington (Estados Unidos), destaca como la ciudad en el mundo con más de ellas, buscando, al mismo tiempo, ser uno de los lugares más seguros.

Aunque claro, al final tener cámaras de vigilancia no garantiza una reducción en los delitos o la inseguridad, aunque sí ayuda a tener un mejor procedimiento para la investigación de los mismos e incluso pueden delatar la identidad de los responsables al momento.

Las 10 ciudades con más cámaras de vigilancia

En esta ocasión, PollsMX realizó un estudio en el que mide la eficiencia de las cámaras de vigilancia en cantidad de personas que habitan en la ciudad; por ejemplo, Washington DC es el primer lugar, con 44 cámaras por cada 1000 habitantes. La lista completa tiene a:



Washington (Estados Unidos) - 44 cámaras por cada 1000 habitantes Almaty (Kazajistán) - 22.8 cámaras por cada 1000 habitantes Estocolmo (Suecia) - 22.4 cámaras por cada 1000 habitantes Daegu (Corea del Sur) - 20.3 cámaras por cada 1000 habitantes Moscú (Rusia) - 19.2 cámaras por cada 1000 habitantes Haiderabad (India) - 19.1 cámaras por cada 1000 habitantes Seúl (Corea del Sur) - 17.6 cámaras por cada 1000 habitantes Basilea (Suiza) - 15.2 cámaras por cada 1000 habitantes Bagdad (Irak) - 15.1 cámaras por cada 1000 habitantes Singapur (Singapur) - 14.9 cámaras por cada 1000 habitantes

¿Cuántas cámaras de vigilancia tiene la Ciudad de México?

A pesar de que la CDMX es una de las ciudades más pobladas del mundo, no figura en la lista con más cámaras de vigilancia, ya que tiene un total de 8.7 cámaras por cada mil habitantes, una situación que varios políticos han prometido mejorar pero que, hasta la fecha, sigue siendo un tema de agenda que ha quedado en el olvido.

