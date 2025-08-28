Revisa tu refri: Retiran helado de chocolate del mercado por contener productos tóxicos para algunas personas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) dio a conocer que se retiró del mercado el helado de chocolate de la marca Blue Bell Ice Cream, esto luego de que se encontraran ingredientes tóxicos para algunas personas en diferentes de sus presentaciones.

Las autoridades de los Estados Unidos (EUA) señalan que fue la misma empresa la que voluntariamente comenzó a retirar del mercado este producto, pues se confirmó que cuentan con tres sustancias que en caso de consumirse en ciertas cantidades, podrían ser letales para algunas personas.

40% de estudiantes de nivel primaria tienen obesidad [VIDEO] La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el 40% de estudiantes de primaria padecen obesidad, por eso se lanzó la estrategia saludable.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué retiraron el helado de chocolate Blue Bell Ice Cream del mercado?

De acuerdo con la información oficial que se dio a conocer, el helado de chocolate antes mencionado fue retirado del mercado luego de que se encontraran ingredientes como la almendra, nueces y pecanas, los cuales no estaban declarados en su etiqueta de presentación.

Esto suponía un riesgo considerable para el sector de la población que es alérgica a estos ingredientes, pues en caso de consumir ciertas cantidades pueden llegar a causar la muerte en casos extremos.

¿Cuál es la presentación del helado de chocolate que retiraron del mercado?

Se dio a conocer que la presentación del helado de la marca Blue Bell Ice Cream que fue retirado del mercado, es en específico la de Moo-llennium Crunch de medio galón. Este producto se puede encontrar en un envase tipo Chocolate Chip Cookie Dough.

Hasta el momento no se ha informado sobre otros productos de la marca contaminados con los ingredientes antes señalados, por lo cual la alerta se mantiene en específico para el helado de chocolate.

¿En qué estados es distribuido el helado de chocolate contaminado?

Pese al retiro de este producto de las tiendas de autoservicio y demás, es importante señalar que se emitió la alerta por reacciones alérgicas tras el consumo de éstos en las siguientes entidades de los Estados Unidos:

Alabama

Arkansas

Florida Panhandle

Georgia

Indiana

Illinois

Kansas

Kentucky

Luisiana

Mississippi

Missouri

Nuevo México

Oklahoma

Tennessee

Texas

Virginia

¿Qué hacer en caso de intoxicación por alergia?

En caso de consumir algún producto que genere reacciones alérgicas, es importante mencionar que lo primero que se debe hacer en casos extremos es utilizar un autoinyector que debe ser recetado previamente.

Después de ello, se recomienda llamar al 911 o números de emergencia para la solicitud de paramédicos que puedan ayudar a contrarrestar la alergia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.