Israel ocupará militarmente la Franja de Gaza para eliminar a Hamás; aprueban propuesta de Netanyahu

Israel prepara una ofensiva militar terrestre para ocupar la Franja de Gaza y establecer control en la zona, una iniciativa del primer ministro Benjamín Netanyahu que fue aprobada por el Gabinete de Seguridad, con el propósito de eliminar a Hamás y entregar el territorio a un gobierno civil.

El conflicto entre Israel y Hamás por la Franja de Gaza comenzó el 7 de octubre del 2023 y desde entonces miles de inocentes han muerto, ya sea por fuego cruzado, daños colaterales o incluso por inanición al quedar en zonas incomunicadas de apoyo internacional.

Israel busca el control total de la Franja de Gaza

Con esta ocupación militar, el propósito de Israel es tomar el control total de la Franja de Gaza y entregarla a las fuerzas árabes que se oponen al régimen de Hamás.

El Gabinete de Seguridad aprobó la invasión militar a expensas de que pondrá en riesgo la vida de los rehenes israelís en manos de Hamás; inclusive los familiares de dichos rehenes se han manifestado para que no se realice la invasión militar, ya que sus seres queridos podrían quedar condenados por esta operación.

Luego de casi dos años de guerra, la ocupación militar en la Franja de Gaza sería un punto de inflexión en el conflicto, que desplazaría a miles de personas y complicaría mucho más los esfuerzos de entrega de alimentos en la zona.

La ocupación militar de Israel en la Franja de Gaza pondrá en riesgo miles de vidas

Hasta ahora, Israel controla tres cuartas partes del territorio de la Franja de Gaza, pero buscan ponerle fin al conflicto con esta ocupación militar que supone un golpe letal a la organización de Hamás, tanto que les permitiría instaurar un gobierno afín a sus intereses.

Los ataques terrestres y aéreos han cobrado innumerables vidas, desplazando a la mayoría de la población, provocando hambruna severa y condiciones inhumanas en los refugiados; con la ocupación de la ciudad de Gaza, la situación se acrecentaría.

En el siguiente mapa podemos ver la ciudad de Gaza, la cual concentra a la mayoría de los refugiados por la guerra. Hasta ahora, el ejército de Israel ha tomado el control de la mayor parte de la zona, provocando que los desplazados se queden encerrados entre las armas y el mar Mediterráneo.

