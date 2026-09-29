Mientras todos esperan el Pixel 11 que sale el 1 de octubre, Liverpool remata el Pixel 10 con $6,000 de descuento y hasta 24 MSI

La nueva generación de teléfonos móviles de Google está por llegar. Los celulares Google Pixel 11 se suman a la gama de equipos premium que se lanzarán durante este 2026, y llegarán a México con estreno pactado para el 1 de octubre.

Mientras muchos tienen los ojos puestos en este modelo, Liverpool tiene en oferta el Google Pixel 10, en su versión de 128 GB y color lila medio, con un 30% de descuento sobre su precio original.

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¿Cuánto cuesta el Google Pixel 10 en Liverpool y cómo se puede pagar?

El precio original del Pixel 10 en Liverpool era de $19,999 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $13,999.30 pesos en un solo pago.

Además, existe la posibilidad de pagar en diferido con hasta 24 meses sin intereses sobre un precio final de $19,999 pesos. Las opciones con Tarjetas Liverpool son:

6 MSI de $3,333.17 al mes

9 MSI de $2,222.11 al mes

13 MSI de $1,538.38 al mes

18 MSI de $1,111.06 al mes

20 MSI de $999.95 al mes

24 MSI de $833.29 al mes

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones de financiamiento van de 3 a 18 meses sin intereses, a partir de $6,666.33 al mes.

El envío es gratuito a todo el país, con la opción de recibirlo a domicilio o retirarlo en tienda mediante Click & Collect.

El Google Pixel 10 tiene un descuento del 30% sobre su precio original en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene este Google Pixel 10 a la venta en Liverpool?

El Pixel 10 a la venta en Liverpool cuenta con pantalla OLED de 6.3 pulgadas y resolución UHD, y funciona con el procesador Google Tensor. Tiene 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Su batería es de 5,000 mAh, con tecnología de carga rápida.

En cuanto a cámaras, el sistema trasero incluye un sensor principal de 48 megapíxeles, uno ultra gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 10.8 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 10 megapíxeles. El cuerpo está fabricado en aluminio reciclado, con protección Gorilla Glass Victus 2.

El Pixel 10 disponible en Liverpool funciona con sistema operativo Android, cuenta con Google Assistant como asistente de voz, y ofrece distintas formas de desbloqueo: numérico, lector de huella y reconocimiento facial. Es resistente al agua, viene desbloqueado para cualquier compañía celular, y es compatible con Nano SIM y eSIM. Incluye cargador USB tipo C y tiene un año de garantía del fabricante.

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