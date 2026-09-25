Liverpool remata set de cubiertos Tramontina 30 piezas con cuchillos, tenedores y cucharas para renovar la cocina

Reemplazar el juego completo de cubiertos de la cocina cuando comienzan a mostrar señales de desgaste tras años de uso familiar cotidiano se ha vuelto considerablemente más accesible gracias a los sets XXL de acero inoxidable que agrupan múltiples servicios completos dentro de una sola compra. El set Tramontina de 30 piezas de acero inoxidable responde a este perfil de compra dentro del catálogo Liverpool con envío gratis a todo el país y presencia consolidada de la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional en cuchillería.

Este set se cotiza actualmente en $1,119 pesos frente al precio original de catálogo de $1,599 pesos, con un ahorro directo de $479 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con pagos de $124.37 pesos cada uno.

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Características destacadas del set cubiertos Tramontina 30 piezas en oferta en Liverpool

La característica más destacada de este set es la combinación del formato XXL de 30 piezas junto con el material de acero inoxidable premium de la marca Tramontina que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a los sets convencionales del segmento accesible que integran menor cantidad de piezas o utilizan materiales de menor calidad. El paquete cubre las necesidades básicas de una cocina familiar amplia con múltiples servicios completos incluidos.

Set de cubiertos Tramontina en Liverpool (Liverpool)

La marca Tramontina cuenta con más de un siglo de trayectoria internacional en cuchillería y utensilios de cocina desde 1911, característica que respalda la calidad estándar del segmento accesible con líneas oficiales ampliamente distribuidas en el mercado mexicano. El acero inoxidable premium ofrece durabilidad prolongada, resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina set formato XXL

set formato XXL Total 30 piezas completas

completas Material acero inoxidable premium

premium Código de producto oficial 63537977

Color plateado

Incluye cucharas grandes

Incluye tenedores grandes

Incluye cuchillos para mesa

para mesa Incluye cucharas para postre

Múltiples servicios completos familiares

familiares Envío gratis a todo el país

a todo el país Compatible con Click and Collect en tienda

Garantía oficial Tramontina México

El set cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las piezas de acero inoxidable, mangos, filos de los cuchillos y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del set completo. Se recomienda lavar los cuchillos a mano con agua tibia y jabón suave y evitar el lavavajillas doméstico para preservar el filo de las hojas y prolongar considerablemente la vida útil del acero inoxidable, según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en sus canales corporativos verificables.

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