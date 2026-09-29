¿Tener otra nacionalidad te hace menos mexicano? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa luego de que el Senado aprobó en lo general una reforma que pone la mira en quienes quieran competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Si bien, la propuesta no elimina la doble nacionalidad para todos los mexicanos, pero sí plantea exigir únicamente la mexicana para quienes aspiren a estos cargos.

Morena y sus aliados defendieron la medida como una forma de reforzar la soberanía y la lealtad hacia México, mientras que la oposición cuestionó que una segunda nacionalidad pueda convertirse en una barrera para ejercer derechos políticos.

¿Pero qué quieren cambiar exactamente y por qué esta reforma ya genera cuestionamientos? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué cambiaría con la reforma de doble nacionalidad?

La reforma busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer un requisito de nacionalidad única a quienes quieran ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

En pocas palabras: una persona que tenga la nacionalidad mexicana y otra más tendría que renunciar a la segunda antes de solicitar su registro como candidata o candidato.

Pero la propuesta no se queda ahí, ya que si llega a ocupar alguno de estos cargos, tampoco podría adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte o documento de identidad extranjero, ejercer derechos políticos ante otro país ni acogerse a su protección diplomática.

¿Qué pasó este 29 de septiembre en el Senado?

Este martes, el Pleno del Senado aprobó la reforma en lo general y los artículos no reservados con 86 votos a favor, 42 en contra y ninguna abstención.

Morena, PT y Partido Verde respaldaron el dictamen, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La propuesta ya había pasado por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, después fue enviada al Senado para su revisión.

Así que el Senado ya dio su aval, pero eso no significa que la reforma esté vigente desde hoy.

¿Por qué Morena y sus aliados quieren esta reforma?

Aquí aparece una de las principales preguntas del debate: ¿por qué una segunda nacionalidad tendría que convertirse en un problema para alguien que quiere gobernar México?

El argumento de Morena y sus aliados es que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o local deben tener una sola nacionalidad, como una medida para proteger la soberanía y garantizar que su lealtad institucional esté exclusivamente con México.

El problema, señalan sus críticos, es que México reconoce jurídicamente la doble nacionalidad, de hecho, la reforma constitucional de 1997 permitió que los mexicanos pudieran conservar la nacionalidad mexicana aun cuando adquirieran otra.

Entonces, la discusión no es si una persona puede ser mexicana y tener otra nacionalidad, eso seguiría siendo posible, el cambio está en que, si esa persona quisiera competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno, tendría que renunciar a esa segunda nacionalidad.

Y ahí está el cuestionamiento: ¿tener otro pasaporte demuestra automáticamente una falta de lealtad hacia México?

¿Qué reclamó la oposición?

Durante el debate, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron precisamente esa lógica.

El senador panista Miguel Márquez Márquez sostuvo que tener dos nacionalidades no hace menos mexicana a una persona y advirtió que muchos mexicanos adquieren una segunda nacionalidad desde el nacimiento, especialmente quienes nacieron en otro país siendo hijos de mexicanos.

Otro de los reclamos fue que la reforma puede terminar afectando los derechos políticos de millones de mexicanos que viven fuera del país.

Desde el PAN se cuestionó que se reconozca a los migrantes por su participación económica y electoral, pero al mismo tiempo se les pueda cerrar la puerta para ser candidatos a determinados cargos.

También hubo críticas a las prioridades del Congreso, la senadora Ivideliza Reyes cuestionó que se esté modificando la Constitución para restringir la doble nacionalidad mientras existen otros problemas que, desde su perspectiva, deberían ocupar la atención del Senado.

Y ese es uno de los puntos que deja más preguntas: si la doble nacionalidad es legal y no elimina la nacionalidad mexicana, ¿qué problema concreto busca resolver esta reforma y por qué se considera necesario poner ese candado precisamente para quienes quieran gobernar?

¿Qué sigue para la reforma de doble nacionalidad?

Al tratarse de una reforma constitucional, todavía debe continuar el proceso de aprobación en los congresos de los estados y alcanzar la mayoría necesaria de legislaturas locales.

Una vez que se complete ese procedimiento, el decreto tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor.

El régimen transitorio establece además que los nuevos requisitos serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028.

Por ahora, entonces, una persona con doble nacionalidad no tiene que renunciar a ella por el simple hecho de ser mexicana, el cambio que se está discutiendo apunta específicamente a quienes quieran competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Y mientras el proceso sigue, queda abierta la pregunta que provocó buena parte del choque en el Senado: ¿la doble nacionalidad realmente representa un riesgo para la soberanía o se está convirtiendo en un nuevo filtro para decidir quién puede aspirar a gobernar México?

La amenaza: ¿la doble nacionalidad? 🤔🚨



En un país donde el crimen organizado controla territorios enteros, el gobierno ha encontrado la verdadera amenaza a nuestra soberanía



El congreso discute una reforma para impedir que personas con doble nacionalidad gobiernen, bajo el… pic.twitter.com/GcQsuhtBHz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

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