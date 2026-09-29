La prueba de 30 minutos que recomienda Profeco para saber si tu inodoro está tirando agua sin que lo notes

Una fuga en el inodoro puede pasar casi desapercibida y, aun así, desperdiciar cientos de litros de agua todos los días. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que una fuga en el sanitario puede representar una pérdida de entre 100 y 1,000 litros diarios.

La cifra cobra todavía más importancia si se considera que cerca del 66% del agua utilizada en el hogar se concentra entre bañarse y usar el sanitario, de acuerdo con datos de Conagua retomados por la dependencia.

Ante esto, la misma Profeco ha difundido una estrategia para detectar este tipo de fugas con un ingrediente sumamente sencillo de obtener: colorante vegetal.

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¿Cómo detectar una fuga de agua en el inodoro?

No todas las fugas dejan un charco o hacen ruido. Algunas ocurren dentro del tanque y permiten que el agua pase poco a poco hacia la taza sin que nadie lo note.

Para detectarlas, Profeco recomienda una prueba muy sencilla con colorante vegetal. La idea es colocarlo dentro del tanque y observar si el color llega a la taza sin haber accionado la palanca.

Puedes hacerlo así:

Agrega un poco de colorante al agua del tanque

al agua del tanque No descargues el sanitario durante la prueba

Espera alrededor de 30 minutos

Revisa si el agua de la taza cambió de color

Si el colorante llegó hasta ahí sin jalar la palanca, significa que existe un paso de agua desde el tanque.

La recomendación oficial de Profeco sí contempla el uso del colorante para identificar fugas, aunque su publicación no fija un tiempo específico de espera.

Existe más de una razón para una fuga. El desgaste del llamado "sapito" también puede ocasionar una fuga en el sanitario. (Getty Images)

¿Qué revisar si el “sapito” ya no sella?

Si la prueba revela que el agua está pasando hacia la taza, una de las primeras piezas que conviene revisar es el “sapo” o sello del tanque.

En la Revista del Consumidor, Profeco explica que cuando esta pieza se deteriora puede dejar pasar agua de manera continua. Para sustituirla, primero hay que cerrar la llave de paso y vaciar el tanque; después se retira el sello viejo junto con su cadena y se coloca el repuesto en la misma posición.

También vale la pena revisar el flotador. Si está perforado y comienza a llenarse de agua, aumenta de peso y puede provocar que el nivel del tanque suba hasta escapar por el tubo de rebose. Si el flotador está en buenas condiciones, pero la varilla se encuentra doblada, puede necesitar un ajuste.

Detectarla a tiempo evita que el agua siga corriendo

La prueba con colorante puede ser una primera señal de alerta. Si después de revisar el sello, el flotador y los empaques el agua continúa corriendo, lo más recomendable es pedir apoyo a un plomero para localizar el problema.

Vale la pena actuar pronto: en el escenario máximo señalado por Profeco, una fuga de 1,000 litros al día podría representar hasta 7,000 litros desperdiciados en una sola semana.

Y el problema va mucho más allá de una vivienda. Profeco recuerda que 2,200 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable gestionada de forma segura y que aproximadamente la mitad de la población enfrenta escasez severa de este recurso durante alguna parte del año.

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