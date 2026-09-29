Preparar guisos familiares durante los fines de semana, hervir agua para pastas semanales o sellar carnes al fuego alto requiere disponer de ollas y sartenes de acero inoxidable premium que garanticen resistencia prolongada al uso cotidiano intenso durante los años posteriores. La batería Tramontina de 12 piezas de acero inoxidable responde a este perfil de compra dentro del catálogo Liverpool con envío gratis a todo el país.

Esta batería se cotiza actualmente en $6,159 pesos frente al precio original de catálogo de $8,799 pesos, con un ahorro directo de $2,639 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 9 meses sin intereses con pagos de $684.37 pesos cada uno, plan verificable matemáticamente equivalente al precio de contado sin cargos adicionales.

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Características destacadas de la batería Tramontina 12 piezas en Liverpool

La característica principal de esta batería de cocina es la combinación del formato familiar de 12 piezas junto con el material de acero inoxidable premium de la marca Tramontina. El paquete cubre las necesidades básicas de una cocina familiar mexicana con ollas y sartenes complementarios incluidos.

Batería de cocina Tramontinade acero inoxidable 12 piezas en Liverpool (Liverpool)

El acero inoxidable premium Tramontina ofrece durabilidad prolongada, resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento característica de la marca brasileña, ideales para uso cotidiano familiar durante los años de vida útil de la batería completa. La marca cuenta con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911, característica que respalda la calidad estándar del segmento accesible con líneas oficiales verificables ampliamente distribuidas en el mercado mexicano.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina batería acero inoxidable

batería acero inoxidable Total 12 piezas completas

completas Material acero inoxidable premium

premium Código de producto oficial 1186780015

Color acero natural

natural Incluye ollas de varios tamaños

de varios tamaños Incluye sartenes complementarios

complementarios Incluye tapas originales

originales Envío gratis a todo el país

a todo el país Compatible con Click and Collect en tienda

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas de acero inoxidable y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil de la batería completa.

Se recomienda lavar a mano con agua tibia y jabón suave y evitar el lavavajillas doméstico para preservar considerablemente la vida útil del acero inoxidable premium según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en sus canales corporativos. Las baterías Tramontina de acero inoxidable premium cumplen con las especificaciones oficiales verificables del segmento línea blanca cocina cuando corresponden a utensilios comercializados legalmente en territorio mexicano.

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