Es oficial: Google ya tiene fecha para presentar el Pixel 11, así serán sus 4 modelos

Los lanzamientos de Google ya tienen fecha confirmada: la keynote de presentación será el 12 de agosto de 2026 y se espera que en esta fecha se presenten oficialmente los Pixel 11 durante el tradicional evento “Made by Google”. Pero, semanas antes de esa ocasión, ya se han filtrado algunos datos sobre cómo serían los nuevos dispositivos.

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¿Cuáles son los 4 modelos del Google Pixel 11?

Documentos internos filtrados adelantan que Google mantendría su estructura actual de cuatro dispositivos de gama alta. Estos serían:

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

A esto se suma la versión "A“, la variante más accesible de la línea, que la marca suele lanzar varios meses después del resto de la familia.

¿Qué cambios de diseño y pantalla se esperan para el Pixel 11?

Filtraciones de OnLeaks y Android Headlines, basadas en renders CAD, indican que el aspecto general se mantendría bastante similar al de la generación anterior, con el verdadero salto concentrado en la pantalla. Algunas de las novedades serían:

Uno de los cambios más destacados sería "Pixel Glow“, que consistiría en luces LED RGB integradas al equipo, según una filtración proveniente del canal de Telegram Mystic Leaks.

En fotografía se espera continuidad con la triple cámara (50 MP principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 5x), con un renovado procesamiento de IA para desenfoque cinemático y grabación en baja luminosidad.

Se espera que el celular Pixel 11 se presente a mediados de agosto. Imagen ilustrativa. (Getty Images)

¿Qué procesador y batería tendrá el Pixel 11, según las últimas filtraciones?

Según las filtraciones, se espera que el nuevo Tensor G6 esté fabricado por TSMC en un proceso de 2 nanómetros. Este chip ofrecería un rendimiento superior y una mejora en eficiencia térmica y energética. Además, se esperan 12 GB de memoria RAM como configuración de entrada. Todo ese hardware apuntaría a un mismo objetivo: correr funciones de inteligencia artificial de Gemini de forma local, sin depender tanto de la nube.

En conectividad, Google adoptaría el nuevo módem MediaTek M90, lo que debería otorgar mayor velocidad, conexiones más estables y menor consumo de batería. En materia de autonomía, el modelo base rondaría los 5,000 mAh, con carga rápida por cable y compatibilidad con el estándar de carga inalámbrica Qi2, ya presente en generaciones anteriores del celular.

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