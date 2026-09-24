Liverpool remata cámara de seguridad inalámbrica HD con 35% de descuento: ideal para grabar visión nocturna para interior y exterior

Reforzar la seguridad perimetral del hogar, monitorear la entrada principal durante ausencias prolongadas o supervisar espacios comunes en pequeños negocios se ha vuelto considerablemente más accesible gracias a las cámaras inalámbricas que se conectan directamente al WiFi doméstico sin requerir instalación cableada compleja. La cámara de seguridad inalámbrica HD 10 A-2 ofrece dentro del catálogo Liverpool una alternativa integral con visión nocturna infrarroja, capacidad para grabar y compatibilidad tanto para uso interior como exterior.

Este modelo se cotiza actualmente en $3,248 pesos frente al precio original de catálogo de $4,997 pesos, con un ahorro directo de $1,748 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 6 meses sin intereses con pagos de $541.34 pesos cada uno.

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Cámara de seguridad inalámbrica HD Arlo en Liverpool (Liverpool)

Características destacadas de la cámara de seguridad inalámbrica HD 10 A-2 en Liverpool

La característica más destacada de esta cámara es la combinación de conectividad inalámbrica junto con visión nocturna infrarroja y compatibilidad para uso interior y exterior. La conectividad inalámbrica vía WiFi doméstico simplifica considerablemente la instalación del equipo, característica valiosa para personas sin experiencia técnica en sistemas CCTV cableados tradicionales.

La visión nocturna infrarroja permite monitoreo continuo durante las 24 horas del día en condiciones de oscuridad total, mientras que la capacidad para grabar permite conservar evidencia audiovisual verificable ante posibles hechos delictivos, característica que amplifica la utilidad legal del equipo según los requisitos verificables del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano sobre pruebas en video para procesos penales.

Entre sus características destacan:

Modelo HD 10 A-2 cámara inalámbrica

cámara inalámbrica Categoría cámara de seguridad doméstica

doméstica Resolución HD alta definición

alta definición Conectividad inalámbrica WiFi

Uso para interior y exterior

y Visión nocturna infrarroja integrada

integrada Capacidad para grabar continua

continua Monitoreo 24 horas del día

del día Ideal para entrada principal, cochera y patio

Adecuado para oficinas y negocios pequeños

Instalación sin cableado complejo

Alternativa práctica vs sistemas CCTV cableados

La cámara cuenta con garantía oficial del fabricante cubriendo defectos de fabricación en el sensor de imagen HD, sistema inalámbrico WiFi, luces infrarrojas para visión nocturna, protección para exterior y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica.

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