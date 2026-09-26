Barbie ya tiene su edición de Día de Muertos 2026: así es la muñeca con máscara de calavera y esto cuesta en Liverpool

El Día de Muertos se acerca y las marcas lanzan sus colecciones especiales para conmemorar la festividad. Barbie no se quedó afuera de las celebraciones. La muñeca más famosa del mundo llegó lista para el “gran baile de máscaras”, con un vestido que mezcla el brillo del satén con el simbolismo del Día de Muertos, y hasta una máscara propia digna de la ocasión.

Liverpool ofrece esta edición de colección, Barbie Día de Muertos, con un precio de $2,199 pesos. Según describe la marca, la muñeca “honra las costumbres, los símbolos y los rituales” de una de las celebraciones más importantes del país.

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¿Cómo es la muñeca Barbie Día de Muertos 2026?

Según la descripción del producto en Liverpool, Barbie conmemora esta edición “con una muñeca lista para un gran baile de máscaras”. El vestido principal es tipo sirena, confeccionado en satén, con una amplia cauda y bordados de esqueletos. El look se completa con mangas abullonadas y un voluminoso peplum.

Uno de los detalles centrales es una máscara removible, enmarcada por grandes rosas esculpidas y detalles de calaveras de azúcar. El conjunto se acompaña con joyas inspiradas en esqueletos y zapatos de tacón.

Detalles de la Barbie Día de Muertos. (Liverpool)

¿Cuánto cuesta la muñeca Barbie Día de Muertos en Liverpool y qué incluye?

La muñeca Barbie Día de Muertos tiene un precio de $2,199 pesos en Liverpool, con la opción de pago único. El envío es gratuito a todo el país, con la posibilidad de recibirla a domicilio o retirarla en tienda mediante Click & Collect, según se indica en la web oficial.

El producto incluye base para la muñeca y Certificado de Autenticidad, presentados en un empaque que ofrece distintas formas de exhibirla. Según la marca, esto la convierte en “una pieza de colección ideal para exhibir o regalar”. Cabe aclarar que la muñeca no puede mantenerse de pie por sí sola, y los colores y decoraciones pueden variar respecto a la imagen.

En cuanto a especificaciones, la muñeca mide 21.21 centímetros de alto.

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