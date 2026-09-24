Mientras todos buscan el Galaxy S26 Ultra, Costco remata el S25 Ultra con $6,000 de descuento hasta el 27 de septiembre

El Samsung Galaxy S26 Ultra fue presentado en México recientemente y, mientras muchos están buscando el nuevo modelo de Samsung, Costco tiene disponible el Galaxy S25 Ultra, en su versión de 256 GB y color Azul Titanio, con un descuento de $6,000 pesos sobre su precio original.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy S25 Ultra en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El celular Galaxy S25 Ultra costaba inicialmente $28,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $22,999 pesos, es decir, con una rebaja de $6,000 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 21 al 27 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. Otro dato importante a tener en cuenta es que el precio incluye el envío.

El Galaxy S25 Ultra está con descuento en Costco hasta el 27 de septiembre de 2026. (Costco)

¿Qué características tiene el celular Galaxy S25 Ultra a la venta en Costco?

El equipo de Samsung a la venta en Costco tiene 12 GB de memoria RAM y, en esta versión, 256 GB de almacenamiento. Funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy, que según Samsung ofrece un 37% de procesamiento más rápido en CPU, 30% de mejor rendimiento gráfico en GPU y 40% de rendimiento de inteligencia artificial más rápido en NPU.

En cuanto a resistencia y seguridad, el modelo cuenta con marco de titanio y vidrio Corning Gorilla Armor 2, “el vidrio más resistente de la historia del Galaxy”, según describe la marca. Tiene clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, y viene con S Pen incorporado.

Respecto de las cámaras, el modelo a la venta en Costco incluye un sensor gran angular de 200 megapíxeles con zoom óptico de calidad 2x, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5x y zoom óptico de calidad 10x, un segundo teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x, un lente ultraancho de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles para selfies.

El equipo también integra Galaxy AI, con funciones como Circle to Search, que permite buscar información rodeando cualquier elemento en pantalla con el dedo o el S Pen, y Audio Eraser, que filtra el ruido de fondo no deseado en los videos. La batería ofrece hasta 31 horas de reproducción de video, y el sistema operativo es Android 15 con One UI 7. La pantalla es Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas QHD+.

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