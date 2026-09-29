Carl’s Jr celebra 35 años en México: Así puedes conseguir hamburguesas a solo 35 pesos

¿Se te antoja una hamburguesa? Carl´s Jr celebra su aniversario 35 en México y tiene para ti una promoción que seguramente no te vas querer perder. Así que anótalo, porque en adn Noticias, te vamos a dar todos los detalles para que consigas tu hamburguesa favorita a un precio de regalo de solo 35 pesitos.

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¿Qué promociones hay en Carls Jr. hoy?

Aunque no lo creas, esta cadena de comida rápida cumple 35 años en nuestro país, ya que abrió su primera sucursal en 1991, en el municipio de San Pedro Garza García, sobre la avenida Humberto Lobo, en el estado de Nuevo Léon.

Definitivamente, una celebración que no puedes dejar pasar, así que si tienes hambre, te contamos que podrás disfrutar de una deliciosa hamburguesa Famous Star con queso individual por solo $35 pesos. OJO: No aplica en combo.

La promoción de 35 aniversario será válida en restaurantes participantes, excepto aeropuertos. ¡Una promoción sencillamente deliciosa!

¿Cuál es la hamburguesa más pedida de Carl’s Jr.?

Si todavía no conoces las deliciosas y jugosas hamburguesas de Carl’s Jr, te contamos que la hamburguesa más pedida por los fans de la marca es precisamente la clásica Famous Star con Queso, pero ojo, la Western Bacon Cheeseburger no se queda atrás.

Famous Star con Queso : Lleva carne 100% de res asada a la parrilla , queso americano, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y la salsa especial de la casa.

: Lleva , queso americano, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y la salsa especial de la casa. Western Bacon Cheeseburger: Incluye carne a la parrilla, tocino, queso americano, aros de cebolla y salsa BBQ.

¿Se te hizo agua la boca? Entonces, saca la morralla y lánzate por una deliciosa hamburguesa Carl’s Jr y celebra los 35 años de esta cadena de comida rápida en México.

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