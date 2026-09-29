Antes de que lleguen los 56 frentes fríos, Liverpool remata este calefactor Midea a menos de $400 pesos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó su pronóstico para la temporada de frentes fríos 2026-2027. En su informe, la entidad indicó que se espera que 56 de estos sistemas ingresen a México, una cifra superior al promedio climatológico de 1990-2020, que es de 50.

Ante este pronóstico, muchas personas ya se preparan para la temporada de frío en el país y Liverpool tiene una oferta para ellos. El calefactor portátil Midea está a menos de 400 pesos en la tienda y con opción de compra en hasta 6 meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el calefactor portátil eléctrico Midea en Liverpool?

El calefactor portátil eléctrico Midea, de 100V, bajó $700 de su precio original y ahora cuesta $399 pesos en la tienda, una cifra considerablemente menor a su costo inicial de $1,099 pesos.

El aparato se puede comprar en diferido. Liverpool dispone de 3 y 6 meses sin intereses (MSI) con mensualidades de $133 y $66.50 respectivamente, con tarjetas propias, y hasta 3 MSI con otras tarjetas, Visa y MasterCard.

Además, el envío es gratuito a todo el país, ya sea a domicilio o mediante la opción de recoger en tienda.

Dimensiones del calefactor eléctrico portátil Midea a la venta en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características de este calefactor eléctrico con descuento en Liverpool?

El calefactor portátil Midea tiene una potencia de 1,500 W, con termostato ajustable y tres ajustes de calentamiento. Según describe la ficha de producto en Liverpool, cuenta con protección contra sobrecalentamiento y contra caídas, además de un indicador de encendido, pensado para un uso más seguro.

En cuanto a especificaciones técnicas, su nivel de ruido es de 40 decibeles, y está recomendado para espacios de entre 0 y 8 metros cuadrados. El control de temperatura es manual, no tiene control remoto ni temporizador programable, y su estructura es de plástico, con garantía del fabricante de 2 años.

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