Antes de que lleguen los 56 frentes fríos, Liverpool remata este calefactor Midea a menos de $400 pesos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó su pronóstico para la temporada de frentes fríos 2026-2027. En su informe, la entidad indicó que se espera que 56 de estos sistemas ingresen a México, una cifra superior al promedio climatológico de 1990-2020, que es de 50.
Ante este pronóstico, muchas personas ya se preparan para la temporada de frío en el país y Liverpool tiene una oferta para ellos. El calefactor portátil Midea está a menos de 400 pesos en la tienda y con opción de compra en hasta 6 meses sin intereses.
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¿Cuánto cuesta el calefactor portátil eléctrico Midea en Liverpool?
El calefactor portátil eléctrico Midea, de 100V, bajó $700 de su precio original y ahora cuesta $399 pesos en la tienda, una cifra considerablemente menor a su costo inicial de $1,099 pesos.
El aparato se puede comprar en diferido. Liverpool dispone de 3 y 6 meses sin intereses (MSI) con mensualidades de $133 y $66.50 respectivamente, con tarjetas propias, y hasta 3 MSI con otras tarjetas, Visa y MasterCard.
Además, el envío es gratuito a todo el país, ya sea a domicilio o mediante la opción de recoger en tienda.
¿Cuáles son las características de este calefactor eléctrico con descuento en Liverpool?
El calefactor portátil Midea tiene una potencia de 1,500 W, con termostato ajustable y tres ajustes de calentamiento. Según describe la ficha de producto en Liverpool, cuenta con protección contra sobrecalentamiento y contra caídas, además de un indicador de encendido, pensado para un uso más seguro.
En cuanto a especificaciones técnicas, su nivel de ruido es de 40 decibeles, y está recomendado para espacios de entre 0 y 8 metros cuadrados. El control de temperatura es manual, no tiene control remoto ni temporizador programable, y su estructura es de plástico, con garantía del fabricante de 2 años.
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