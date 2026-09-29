Expertos en materiales de cocina coinciden: “Pellizca tus utensilios de silicona para evaluar su calidad: si se ponen blancos, deberías tener cuidado”

Si en tu cocina usas espátulas, moldes u otros utensilios de silicona, puedes evaluar su calidad con un gesto simple: pellizca, estira o gira una parte plana del material con los dedos. Si la zona se pone blanca, el utensilio contiene rellenos, de acuerdo con el portal especializado Higiene Ambiental y el fabricante francés de moldes Maé Innovation, entre otros.

Higiene Ambiental lo resume así: “Si al estirar, pellizcar o girar el molde aparecen manchas o marcas blancas, es señal de que contiene rellenos o aditivos y no es silicona de calidad alimentaria”. A su vez, Maé Innovation detalla que esos rellenos suelen ser “tiza, talco u otros aditivos baratos” y advierte: “Estos rellenos pueden migrar a sus alimentos”.

En tanto, una silicona de buena calidad conserva un color uniforme en la zona pellizcada. De hecho, Maé Innovation señala que un molde de silicona platino nunca se blanquea con esta prueba. Estas recomendaciones de lugares especializados en la temática son importantes tener en cuenta.

Espátula de silicona (Grok)

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¿Qué otras pruebas revelan la calidad de los utensilios de silicona?

Ambas fuentes coinciden en que el pellizco no es la única señal. Estas son las revisiones que puedes hacer en casa:

Olor: un utensilio nuevo que desprende un olor químico fuerte y persistente tras el primer lavado indica mala curación o baja calidad, según Higiene Ambiental. Maé Innovation sugiere meter el molde vacío al horno a 200 °C durante 15 minutos: no debería oler.

Textura: la silicona de calidad tiene un tacto ligeramente sedoso, nunca pegajoso ni grasoso.

Etiquetado: busca la leyenda “grado alimentario” o food grade y certificaciones como la de la FDA, en Estados Unidos, o la norma alemana LFGB.

Resistencia térmica: Maé Innovation indica que un molde de buena calidad debe soportar de -40 °C hasta al menos 240 °C.

¿El blanqueo en la silicona significa que el utensilio es peligroso?

No necesariamente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) permite ciertos rellenos en artículos de hule para uso repetido en contacto con alimentos, por lo que resulta importante conocer estos detalles en tus instrumentos de cocina.

Batería de cocina (The Home Depot + ChatGPT)

El Título 21 del Código de Regulaciones Federales, sección 177.2600, apartado (c)(4)(v), incluye la sílice en esa lista, pero no el talco ni el carbonato de calcio, componente principal de la tiza.

El problema es que la prueba casera no revela qué tipo de relleno tiene tu utensilio. Por eso, ante un blanqueo, la opción más segura es preferir productos con certificación visible.

¿Cuándo debes desechar una espátula o un molde de silicona?

Las dos fuentes coinciden en que el desgaste también deja señales:

Daño físico: grietas, pegajosidad o desprendimiento de material.

Cambios de apariencia: cambios de color o blanqueamiento persistente.

Olores: aromas extraños o que persisten.

Desempeño: en moldes, cocción irregular o dificultad para desmoldar.

Para alargar su vida útil, lávalos a mano con esponja suave, evita los estropajos abrasivos y los utensilios metálicos, y respeta la temperatura máxima que indica el fabricante.

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