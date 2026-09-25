Qué hacer con el aceite usado de la cocina: el método correcto según Sedema

La botella de aceite usado parece un residuo pequeño, pero en la Ciudad de México puede convertirse en un problema serio si termina en el drenaje, el patio o la basura en mal estado. La recomendación oficial de Sedema, la Autoridad del Centro Histórico, SACMEX y Sedeco es clara: no lo tires con agua ni en la tubería, porque el residuo se acumula y puede obstruir la red de alcantarillado.

En la cocina, la clave es separarlo, enfriarlo y entregarlo en el lugar correcto. Aunque el procedimiento parece sencillo, su impacto es grande porque este residuo puede contaminar el agua, dañar la infraestructura y derivar en sanciones si se maneja de manera incorrecta.

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¿Cuál es el método correcto en casa para desechar el aceite sin contaminar?

Si quieres seguir la línea recomendada por la autoridad, estas son las medidas correctas que debes hacer en tu hogar:

Deja enfriar el aceite usado antes de manipularlo.

usado antes de manipularlo. Guarda el residuo en un recipiente limpio , preferentemente una botella de plástico o un frasco con tapa.

, preferentemente una botella de plástico o un frasco con tapa. No lo mezcles con agua ni con otros desechos de cocina.

ni con otros desechos de cocina. Séllalo bien para evitar fugas o derrames.

para evitar fugas o derrames. Llévalo a un centro de acopio de tu zona .

. Si vives fuera de la Ciudad de México y no tienes un punto cercano, mezcla el aceite frío con un material absorbente, como aserrín o arena para gato, y deposítalo en un recipiente resistente y sellado para tirarlo a la basura general.

¿Qué hacer con el aceite usado? (Crédito: Aceites Florencio Aguilera)

El procedimiento forma parte de la ya conocida campaña “Mi cocina no contamina”, impulsada junto con la Central de Abasto, y su objetivo es evitar que el aceite comestible termine en la red sanitaria y, en su lugar, se transforme en materia útil para la industria. En ese proceso, el aceite acopiado puede reutilizarse para producir jabón, biodiésel y bioaditivo, un compuesto que se mezcla con diésel para reducir emisiones contaminantes del transporte.

¿Qué pasa si tiras el aceite usado al drenaje y por qué se vuelve un problema legal en CDMX?

El aceite suele ser utilizado para distintas funciones, pero en la cocina, tirar el ya usado al drenaje o en la vía pública en la Ciudad de México no es un descuido menor: en términos de manejo especial, está regulado bajo la norma NADF-012-AMBT-2015 y puede derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, en responsabilidades penales. La razón es clara: el aceite no se disuelve como si fuera agua; se adhiere a las tuberías, obstruye la circulación y puede provocar daños técnicos en la infraestructura.

Recomendaciones para tirar el aceite de cocina de forma correcta.

A la par, el impacto ambiental es directo. El residuo llega a la red de agua y al suelo, puede contaminar cuerpos hídricos y dificultar el tratamiento de aguas residuales. Por eso, además de la sanción, el riesgo real para tu hogar y para la ciudad es que el problema se vuelva más costoso de resolver. La prevención es más simple que la reparación: guardar bien el aceite, no mezclarlo con la basura húmeda y usar siempre un punto de acopio o una alternativa segura.

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