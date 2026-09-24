Una pantalla que permita leer con facilidad, buen volumen, batería suficiente y herramientas de accesibilidad pueden hacer una diferencia importante en el uso diario de un celular para una persona adulta mayor.
Si quieres comprarle un teléfono a tu abuelito, abuelita o algún adulto mayor para seguir comunicados, aquí en adn Noticias te presentamos las mejores opciones en el mercado.
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Los mejores celulares para un adulto mayor
De acuerdo con medios especializados en tecnología y por las características de cada uno, estos son algunos de los mejores celulares para comprarle a un adulto mayor.
iPhone 16 Plus
- Pantalla de 6.7 pulgadas
- Fácil lectura de texto y visualización de fotografías
- Adaptación de funciones de audio y visión
- Detección de accidentes
Google Pixel 9
- Pantalla amplia
- Batería de más de 24 horas
- Hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo
Samsung Galaxy A54 5G
- Pantalla de 6.4 pulgadas
- Sonido estéreo
- Resistencia al agua y polvo
- Soporte de actualizaciones
Samsung Galaxy A16
- Pantalla de 6.7 pulgadas
- Comodidad para leer mensajes y ver fotografías
- Llamadas y mensajería sin ser de gama alta
Motorola Moto G06
- Pantalla de gran tamaño
- Ajuste del tamaño de texto y accesibilidad
- Gran facilidad en interfaz para llamadas y videollamadas
Y es que, para algunos adultos mayores, un smartphone con una pantalla grande, iconos visibles y acceso directo a WhatsApp puede ser suficiente.
Además, funciones como llamadas de emergencia, localización, asistentes de voz y herramientas para ampliar la pantalla pueden convertirse en apoyos importantes.
Por eso, más que buscar un celular exclusivamente diseñado para adultos mayores, conviene revisar qué necesita realmente la persona y configurar el equipo de acuerdo con sus capacidades y hábitos.
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