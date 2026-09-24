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Celulares para adultos mayores: 5 modelos con pantalla grande y funciones de accesibilidad

Un buen precio, fácil manejo y seguridad son algunos de los factores que pueden influir a la hora de comprar un celular para un adulto mayor.

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Una pantalla que permita leer con facilidad, buen volumen, batería suficiente y herramientas de accesibilidad pueden hacer una diferencia importante en el uso diario de un celular para una persona adulta mayor.

Si quieres comprarle un teléfono a tu abuelito, abuelita o algún adulto mayor para seguir comunicados, aquí en adn Noticias te presentamos las mejores opciones en el mercado.

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Los mejores celulares para un adulto mayor

De acuerdo con medios especializados en tecnología y por las características de cada uno, estos son algunos de los mejores celulares para comprarle a un adulto mayor.

iPhone 16 Plus

  • Pantalla de 6.7 pulgadas
  • Fácil lectura de texto y visualización de fotografías
  • Adaptación de funciones de audio y visión
  • Detección de accidentes
iPhone 16 Plus (yalcinsonat1/Getty Images)

Google Pixel 9

  • Pantalla amplia
  • Batería de más de 24 horas
  • Hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo
Google Pixel (Vadym Plysiuk/Getty Images)

Samsung Galaxy A54 5G

  • Pantalla de 6.4 pulgadas
  • Sonido estéreo
  • Resistencia al agua y polvo
  • Soporte de actualizaciones
Samsung Galaxy (NATALIA DE LA RUBIA/Getty Images)

Samsung Galaxy A16

  • Pantalla de 6.7 pulgadas
  • Comodidad para leer mensajes y ver fotografías
  • Llamadas y mensajería sin ser de gama alta
Samsung Galaxy (franz12/Getty Images)

Motorola Moto G06

  • Pantalla de gran tamaño
  • Ajuste del tamaño de texto y accesibilidad
  • Gran facilidad en interfaz para llamadas y videollamadas
Motorola (NguyenDucQuang/Getty Images)

Y es que, para algunos adultos mayores, un smartphone con una pantalla grande, iconos visibles y acceso directo a WhatsApp puede ser suficiente.

Además, funciones como llamadas de emergencia, localización, asistentes de voz y herramientas para ampliar la pantalla pueden convertirse en apoyos importantes.

Por eso, más que buscar un celular exclusivamente diseñado para adultos mayores, conviene revisar qué necesita realmente la persona y configurar el equipo de acuerdo con sus capacidades y hábitos.

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