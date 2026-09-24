Una pantalla que permita leer con facilidad, buen volumen, batería suficiente y herramientas de accesibilidad pueden hacer una diferencia importante en el uso diario de un celular para una persona adulta mayor.

Si quieres comprarle un teléfono a tu abuelito, abuelita o algún adulto mayor para seguir comunicados, aquí en adn Noticias te presentamos las mejores opciones en el mercado.

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Los mejores celulares para un adulto mayor

De acuerdo con medios especializados en tecnología y por las características de cada uno, estos son algunos de los mejores celulares para comprarle a un adulto mayor.

iPhone 16 Plus

Pantalla de 6.7 pulgadas

Fácil lectura de texto y visualización de fotografías

Adaptación de funciones de audio y visión

Detección de accidentes

iPhone 16 Plus (yalcinsonat1/Getty Images)

Google Pixel 9

Pantalla amplia

Batería de más de 24 horas

Hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo

Google Pixel (Vadym Plysiuk/Getty Images)

Samsung Galaxy A54 5G

Pantalla de 6.4 pulgadas

Sonido estéreo

Resistencia al agua y polvo

Soporte de actualizaciones

Samsung Galaxy (NATALIA DE LA RUBIA/Getty Images)

Samsung Galaxy A16

Pantalla de 6.7 pulgadas

Comodidad para leer mensajes y ver fotografías

Llamadas y mensajería sin ser de gama alta

Samsung Galaxy (franz12/Getty Images)

Motorola Moto G06

Pantalla de gran tamaño

Ajuste del tamaño de texto y accesibilidad

Gran facilidad en interfaz para llamadas y videollamadas

Motorola (NguyenDucQuang/Getty Images)

Y es que, para algunos adultos mayores, un smartphone con una pantalla grande, iconos visibles y acceso directo a WhatsApp puede ser suficiente.

Además, funciones como llamadas de emergencia, localización, asistentes de voz y herramientas para ampliar la pantalla pueden convertirse en apoyos importantes.

Por eso, más que buscar un celular exclusivamente diseñado para adultos mayores, conviene revisar qué necesita realmente la persona y configurar el equipo de acuerdo con sus capacidades y hábitos.

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