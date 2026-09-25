Costco remata pack de llantas Michelin con 20% de descuento: la promoción está vigente durante todo septiembre 2026 y este es el requisito de compra

Renovar completamente el juego de llantas del vehículo familiar cada cierto tiempo representa una inversión considerable dentro del presupuesto anual del hogar mexicano. Costco México mantiene activa durante los próximos días una promoción específica para socios activos: descuento del 20 por ciento en la compra de cuatro llantas Michelin o BFGoodrich, además del 15 por ciento con la compra de dos llantas de las mismas marcas premium.

Según la información oficial publicada por Costco México en su portal corporativo dedicado a llantas, la promoción está vigente del 31 de agosto al 25 de octubre de 2026 y aplica exclusivamente para compras realizadas en línea vía costco.com.mx con membresía Costco activa vigente.

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Qué llantas incluye la promoción Costco de Michelin y BFGoodrich

La promoción activa en Costco México incluye dos marcas premium reconocidas internacionalmente en el segmento de llantas para vehículos particulares y camionetas familiares. La marca Michelin representa el fabricante francés líder mundial en llantas premium con más de un siglo de trayectoria internacional, mientras que BFGoodrich es la sub-marca estadounidense especializada del grupo Michelin enfocada específicamente en llantas para SUV, camionetas y vehículos todo terreno.

Promoción de llantas en Costco (Costco)

Los porcentajes de descuento verificables oficiales según la mecánica de la promoción son los siguientes:

Compra de 4 llantas Michelin o BFGoodrich: 20 por ciento de descuento aplicable en todo tamaño de rin

Michelin o BFGoodrich: aplicable en todo tamaño de rin Compra de 2 llantas Michelin o BFGoodrich: 15 por ciento de descuento aplicable en todo tamaño de rin

Michelin o BFGoodrich: aplicable en todo tamaño de rin Vigencia oficial : del 31 de agosto al 25 de octubre de 2026

: del 31 de agosto al 25 de octubre de 2026 Canal exclusivo : compra en línea vía costco.com.mx

: compra en línea vía costco.com.mx Membresía requerida: socios Costco activos con membresía vigente

Los requisitos específicos para aplicar el descuento

Costco México identifica varios requisitos verificables oficiales específicos en la promoción de llantas Michelin y BFGoodrich:

Las llantas deben ser de la misma marca (todas Michelin o todas BFGoodrich, sin combinaciones cruzadas)

(todas Michelin o todas BFGoodrich, sin combinaciones cruzadas) Las llantas deben ser del mismo modelo específico del catálogo oficial

específico del catálogo oficial Las llantas deben ser del mismo tamaño de rin para asegurar compatibilidad completa con el vehículo

para asegurar compatibilidad completa con el vehículo La promoción es no acumulable con otras promociones vigentes en el sitio

vigentes en el sitio Limitado a un descuento por orden de compra durante el período de vigencia

durante el período de vigencia Los descuentos anunciados no son reembolsables en dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia

en dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia Compra exclusiva en línea vía costco.com.mx sin aplicación en sucursales físicas

Estos requisitos representan las condiciones básicas verificables oficiales que Costco México establece para preservar la integridad de la promoción durante el período de vigencia y garantizar la instalación adecuada del juego de llantas nuevas en el vehículo familiar del socio.

Servicios adicionales incluidos sin costo con la compra

Adicionalmente al descuento porcentual anunciado, Costco México incluye varios servicios profesionales adicionales verificables oficiales sin costo agregado durante la vida útil de las llantas adquiridas:

Instalación sin costo al momento de la compra en línea

al momento de la compra en línea Rotación de llantas periódica según recomendación del fabricante

periódica según recomendación del fabricante Calibración de presión de llantas verificable oficial

de llantas verificable oficial Balanceo profesional con equipo certificado Costco

con equipo certificado Costco Inflado con nitrógeno para preservar la presión adecuada

para preservar la presión adecuada Reparación de ponchaduras durante el período de vida útil

durante el período de vida útil Aplicable solo con ticket de compra y orden de trabajo oficial

y orden de trabajo oficial Vehículos con tamaños diferentes en eje trasero y delantero: no aplica rotación

Costco solo instala llantas compradas directamente en Costco México (no llantas externas)

Para casos específicos que requieren asesoría técnica personalizada sobre selección de llantas concretas, Costco México cuenta con mostrador del Centro Llantero en las sucursales físicas donde se puede consultar con especialistas certificados antes de finalizar la compra en línea.

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