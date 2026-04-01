Es ley y pocos lo saben: Guadalajara multará con hasta $5,428 a todas las personas que cometan este error con el agua en sus casas

Desperdiciar agua en casa no solo es una mala práctica, también puede convertirse en una sanción económica en Guadalajara. De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara, existen infracciones específicas relacionadas con el uso indebido de este recurso, especialmente cuando se afecta su disponibilidad o acceso.

En el contexto de la Semana Santa, este tema cobra relevancia debido al aumento en el consumo de agua durante los días de descanso, cuando muchas personas permanecen en casa o realizan actividades recreativas que pueden implicar un uso mayor del recurso.

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¿Qué error con el agua puede costarte una multa en Guadalajara?

El reglamento establece como infracción el desperdicio de agua, así como desviarla o impedir que otras personas tengan acceso a ella, ya sea en tuberías, tanques o tinacos.

Esto incluye acciones como dejar fugas sin atender, manipular instalaciones para acaparar el suministro o utilizar el agua de manera excesiva sin control.

La multa por desperdicia agua en Guadalajara incluye dejar fugas sin atender, entre otras acciones. |Imagen Ilustrativa

¿Cuál es la multa en Guadalajara por desperdiciar agua?

Quienes incurran en esta conducta pueden recibir sanciones que van de 20 a 50 UMA, lo que equivale aproximadamente a entre $2,170 y $5,428 pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad del caso.

Además de la multa económica, el reglamento también contempla arresto administrativo de 18 a 36 horas, lo que refuerza la importancia de respetar estas disposiciones.

Otras sanciones relacionadas con servicios públicos

El mismo apartado del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara incluye otras conductas que también pueden ser sancionadas por afectar servicios o bienes públicos. Entre ellas se encuentran:

Dañar árboles, áreas verdes o elementos de ornato

Afectar calles, parques, jardines o plazas

Destruir o alterar señales de tránsito

Dañar el alumbrado público

Colocar propaganda en sitios no autorizados

Interferir con servicios públicos municipales

Estas faltas pueden implicar multas que van desde 10 hasta 100 UMA, así como arrestos administrativos que van de 12 a 36 horas, dependiendo de la infracción.

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