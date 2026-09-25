Fecha de la preventa de boletos para Avengers: Doomsday

Por fin se dieron a conocer todos los detalles de la preventa para la película Avengers: Doomsday y si quieres ser de los primeros en verla, te contamos todos los detalles de este largometraje que es uno de los más esperados del 2026.

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¿Cuándo es la preventa de Avengers: Doomsday?

Cinemex anunció que la fecha de preventa para Avengers: Doomsday será el 28 de septiembre y podrás adquirir los boletos en línea. Te recomendamos que seas paciente porque se prevé que haya una alta demanda.

Los precios de los boletos varían dependiendo del complejo y del formato en el que quiera ver la película.

Avengers: Doomsday llegará a las pantallas de México el jueves 17 de diciembre de 2026, un día antes del lanzamiento en Estados Unidos.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

En este filme los universos se juntan y los héroes icónicos de tres realidades distintas se encuentran en un curso de colisión mortal para enfrentarse a una amenaza sin precedentes, el Doctor Doom, un maestro de la ciencia y la magia que desatará una crisis.

Robert Downey Jr. quien interpretó al legendario Iron Man ahora será el antagonista como Doctor Doom; Chris Evans será Steve Rogers, Chris Hemsworth interpretará a Thor, Anthony Mackie será Capitán América, Sebastian Stan será Winter Soldier, Paul Rudd será Ant-Man, Winston Duke interpretará a M’Baku y Letitia Wright será Shuri/Black Panther.

Este largometraje esta dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo (Endgame), el guion es de Michael Waldron (Loki) y Stephen McFreely (Endgame).

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