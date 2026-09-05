Lo recomienda la Universidad de Arkansas: la mezcla de aceite y vinagre perfecta para limpiar utensilios de cocina y encimeras

Los productos de limpieza caseros resultan una alternativa económica y ecológica a los limpiadores químicos comerciales y muchas veces hasta resultan más efectivos. Aunque no deben usarse con la intención de desinfectar (por ejemplo contra el virus SARS-CoV-2 que causa la infección por COVID-19), estos suelen ser muy útiles para eliminar suciedades difíciles.

En el caso de la cocina, se puede crear un limpiador multiusos con vinagre y aceite esencial, detalla una guía de limpieza de la División de Agricultura del Sistema de la Universidad de Arkansas (Estados Unidos).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se prepara el limpiador multiusos con vinagre, según la Universidad de Arkansas?

De acuerdo con la guía, bastan 4 ingredientes para preparar este multiusos:

1/4 taza de vinagre

12-20 gotas de aceite esencial

1 cucharadita de jabón lavavajillas o sin fósforo o carbonato de sodio

o sin fósforo o carbonato de sodio 2 tazas de agua hervida enfriada o agua destilada

Una vez que se tienen todos los productos, el procedimiento es sencillo y consta de llenar la botella con el agua y los demás ingredientes y agitar bien para unificar.

El limpiador multiusos se prepara con vinagre, aceite esencial, jabón y agua. (ChatGPT)

¿Para qué sirve el limpiador multiusos recomendado por la Universidad de Arkansas?

Como bien indica su nombre, este es un limpiador multiusos que puede usarse en diferentes ocasiones, por ejemplo para eliminar suciedad, grasa y sebo.

Tal como indica la institución educativa, el vinagre “es eficaz para eliminar gérmenes y desodorizar, y puede quitar algunas manchas de las alfombras”. Además, es útil para limpiar cafeteras, cromo, utensilios de cocina y encimeras. No obstante, aclara la fuente, “es un ácido, así que ten cuidado al usarlo en telas que contengan acetato, como manteles”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.