La explicación de por qué las patas de tu mascota huelen a frituras de queso

Si tienes perros o gatos como mascotas seguramente has olido sus patas y el aroma es similar al de frituras de queso, pues Live Science explica la razón por la que huelen así.

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¿Por qué las patas de mi mascota huelen a queso?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó una infografía en la que explica por qué las patitas de tu perro o gato huelen así.

Esto se debe a la microbiota que vive de forma natural en las almohadillas. Las bacterias como Proteus Pseudomonas producen compuestos aromáticos que generan este característico olor.

Las bacterias se forman en la piel sana así que no creas que es señal de mala higiene o enfermedad.

🐾​🧀 ¿Las patitas de tu perro huelen a frituras de queso? Este olor es completamente normal y se debe a la microbiota que protege sus almohadillas.

Infografía de @UniversumMuseo. ⬇️ pic.twitter.com/Ag8yI9ebx7 — UNAM Global (@unamglobal) September 24, 2026

¿Cómo cuidar las almohadillas de tu mascota?

Los veterinarios recomiendan revisar y limpiar las patas de tu perro después de cada paseo. Puedes usar un paño húmedo o lavar con agua tibia y jabón suave neutro para retirar la suciedad o químicos. Debes secar muy bien la zona entre los dedos para evitar la humedad excesiva y hongos.

Actualmente existen en el mercado cremas y bálsamos hidratantes para las huellas de mascotas.

Además es fundamental revisar que no tengan grietas, quemaduras o restos de objetos extraños como espinas o piedrecillas. Es importante cortar el pelo entre los pulpejos para evitar nudos y suciedad y recortar las uñas para una correcta pisada.

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