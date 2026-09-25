Con 5 mil pesos de descuento, Liverpool remata el Moto G82 de 128GB y cámara de 50 MP

El Motorola Moto G82 es un teléfono inteligente de gama media lanzado en 2022 que se destaca por su equilibrio en pantalla, batería y estabilización de cámara. Actualmente Liverpool lo tiene con un importante descuento.

Recordemos que hace unos días se presentó el Motorola Signature 27, el nuevo celular premium que desafía al iPhone 18 Pro con una cámara de 200 MP.

Sin embargo, aún no está disponible en el mercado, por lo que te contamos los detalles de la promoción del Moto G82 de 128GB de almacenamiento para que la aproveches y renueves tu equipo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Moto G82 precio

El Moto G82 está de oferta en Liverpool con un descuento de 5 mil pesos.

El dispositivo está disponible en color blanco y tiene una capacidad de almacenamiento de 128GB.

Liverpool remata el Moto G82 por $9,356 pesos, cuando su costo real es de $14,359 pesos. Asimismo, se ofrece la oportunidad a los compradores de pagar el equipo hasta en 6 meses sin intereses de $1,559.33.

Puedes conseguirlo aquí.

Moto G82 características

Pantalla: pOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

pOLED de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador: Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Qualcomm Snapdragon 695 5G. Memoria RAM y almacenamiento: 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (expandible con tarjeta microSD).

6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno (expandible con tarjeta microSD). Cámaras traseras: Sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP.

Sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. Cámara frontal: 16 MP.

16 MP. Batería: 5,000 mAh con soporte para carga rápida de 30 W.

5,000 mAh con soporte para carga rápida de 30 W. Sonido: Altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos y conector de audífonos de 3.5 mm.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.