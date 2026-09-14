La regla de higiene con cuchillos que la ley mexicana ya exige a los restaurantes, pero nadie sigue en casa

Los hogares mexicanos que preparan alimentos cotidianamente utilizando el mismo cuchillo para cortar carne cruda, verduras, quesos y pan sin lavarlo entre uso y uso desconocen que la legislación mexicana ya prohíbe expresamente esta práctica dentro de restaurantes y establecimientos comerciales de alimentos. La NOM-251-SSA1-2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación fija los requisitos mínimos de higiene obligatorios para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos en México, con el objetivo específico de evitar la contaminación cruzada de los productos y cuidar la salud de los consumidores.

Según la información oficial la norma es de observancia obligatoria para todas las personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos destinados a consumidores en territorio nacional, y su vigilancia corresponde a la Secretaría de Salud y gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

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Qué dice la NOM-251-SSA1-2009 sobre cuchillos y contaminación cruzada

La norma establece varias disposiciones específicas verificables oficiales que aplican directamente a la manipulación de cuchillos y utensilios cortantes durante la preparación de alimentos:

Numeral 5.2.2 : los utensilios que manipulen alimentos sin envasar deben ser lisos, lavables y sin roturas

: los utensilios que manipulen alimentos sin envasar deben ser Numeral 5.2.3 : los materiales que entren en contacto directo con alimentos se deben poder lavar y desinfectar adecuadamente

: los materiales que entren en contacto directo con alimentos Numeral 5.5.4 : se debe evitar la contaminación cruzada entre materia prima, producto en elaboración y producto terminado

: se debe evitar la entre materia prima, producto en elaboración y producto terminado Numeral 5.5.5 : los alimentos procesados no deben estar en contacto directo con los no procesados , aun cuando requieran mismas condiciones de temperatura o humedad

: los alimentos procesados , aun cuando requieran mismas condiciones de temperatura o humedad Numeral 3.8 define contaminación cruzada como la contaminación producida por materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una etapa, proceso o producto diferente

Cuchillo Tramontina Century (Tramontina / Gemini)

Estas disposiciones significan que en cualquier restaurante o establecimiento comercial de alimentos mexicano no se puede usar el mismo cuchillo para cortar carne cruda y luego verduras sin lavarlo y desinfectarlo entre uso y uso, práctica que sin embargo se realiza cotidianamente en la mayoría de los hogares mexicanos sin conciencia del riesgo sanitario asociado.

Procedimiento oficial de lavado y desinfección de cuchillos según la NOM-251

El numeral 7.5.6 de la norma establece un procedimiento oficial verificable para el lavado y desinfección de loza y cubiertos, aplicable a los cuchillos utilizados en establecimientos de servicio de alimentos:

Escamochar — eliminar todos los residuos alimenticios antes de iniciar el lavado

— eliminar todos los residuos alimenticios antes de iniciar el lavado Lavar pieza por pieza con agua + detergente o jabón líquido o en pasta

con agua + detergente o jabón líquido o en pasta Enjuagar con agua potable cuidando eliminar residuos de jabón o detergente

cuidando eliminar residuos de jabón o detergente Cuando proceda, desinfectar mediante inmersión en agua caliente a temperatura de 75 a 82 grados Celsius por lo menos durante medio minuto

a temperatura de Alternativa oficial: desinfectar con yodo o cloro de acuerdo a instrucciones del fabricante

de acuerdo a instrucciones del fabricante Secar a temperatura ambiente o con toallas desechables (evitar trapos que puedan contaminar)

Este procedimiento oficial verificable establece que la desinfección con calor a 75-82°C durante mínimo medio minuto es equivalente al uso de yodo o cloro según instrucciones del fabricante, con el objetivo específico de reducir microorganismos a niveles que no comprometan la inocuidad del alimento según la definición 3.10 de la norma.

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