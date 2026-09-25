Walmart remata lavadora Samsung Twin 18 kg de carga superior con $1,429 de descuento y 12 MSI

Aprovechar al máximo el tiempo dedicado al lavado semanal familiar mediante sistemas que permitan lavar y enjuagar simultáneamente en dos tinas independientes representa una diferencia sustancial frente a las lavadoras convencionales de una sola tina que obligan a esperar el ciclo completo antes de iniciar la siguiente carga. La Samsung Lavadora Twin WT5200KM de 18 kilogramos responde a este perfil de compra dentro del catálogo Walmart con configuración específica de doble tina y capacidad amplia para familias medianas mexicanas.

Este modelo se cotiza actualmente en $8,099 pesos frente al precio original de catálogo de $9,528 pesos, con un ahorro directo de $1,429 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $674.92 pesos cada uno.

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Características destacadas de la lavadora Samsung Twin en Walmart

La característica más destacada de esta lavadora es la combinación del sistema Twin de doble tina junto con la capacidad de 18 kilogramos y la posibilidad de lavar y enjuagar simultáneamente que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a las lavadoras automáticas convencionales de una sola tina del segmento accesible. El sistema Twin integra una tina principal para el lavado con detergente y una tina independiente para el enjuague y centrifugado para múltiples cargas semanales y busca reducir el tiempo total invertido en la tarea doméstica cotidiana.

Lavadora Samsung Twin 18kg en Walmart (Walmart)

Su capacidad de 18 kilogramos resulta cómoda para familias medianas de 4 o 5 integrantes con hábitos amplios de lavado semanal, formato intermedio dentro del segmento accesible que evita las limitaciones de las lavadoras compactas de 12 a 14 kilogramos sin llegar al costo de los modelos XXL de 20 o 22 kilogramos. El sistema doble tina permite además realizar el lavado por cargas separadas simultáneamente (ropa blanca en una tina y ropa de color en la otra), característica que amplifica considerablemente la eficiencia del proceso de lavado familiar cotidiano.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung modelo WT5200KM

modelo Capacidad 18 kg carga superior

carga superior Sistema Twin de doble tina independiente

de doble tina independiente Tina de lavado principal con detergente

principal con detergente Tina de enjuague y centrifugado independiente

y centrifugado independiente Permite lavar y enjuagar simultáneamente

Motor Samsung eficiencia estándar

eficiencia estándar Múltiples programas de lavado ajustables

de lavado ajustables Filtro de pelusa integrado

integrado Compatible con detergente para lavadoras semiautomáticas

para lavadoras semiautomáticas Ahorro de agua vs sistemas convencionales

vs sistemas convencionales Voltaje 127V estándar

Garantía oficial Samsung México

La lavadora cuenta con garantía oficial Samsung México cubriendo defectos de fabricación en el motor, sistema electrónico interno, tinas de lavado y enjuague, filtro de pelusa y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar incluye un año en partes generales y período extendido en el motor Samsung según política vigente del fabricante. Samsung México cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país donde audiencia puede solicitar asistencia técnica profesional durante los años de vida útil del equipo doméstico.

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